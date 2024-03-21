الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

بطريرك الكنيسة السريانية يلتقي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استهلّ الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القسّ البروفسور د. جيري بيلاي اليوم الثاني من جولته في لبنان، في زيارة إلى قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في العالم، والرئيس الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، في بطريركيّة السريان الأرثوذكس.

رافق القسّ البروفسور د. بيلاي، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور د. ميشال عبس، الأمين العام المشارك في المجلس الأب د. نقولا بسترس، وفد من المجلس، والمسؤولة عن برامج مجلس الكنائس العالمي في الشرق الأوسط كارلا خيجويان، و شارك في اللّقاء أيضًا النائب البطريركي للدراسات السريانيّة سيادة المطران سيفيريوس روجيه أخرس، والسكرتير البطريركي المطران أوجين نعمت.

زيارة آرام الأوّ كاثوليكوس الكنيسة الأرمنيّة الرسوليّة لبيت كيليكيا

وكان من ضمن إطار جولته في لبنان بمناسبة السنة الخمسين لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط، زار الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القسّ البروفسور د. جيري بيلاي قداسة الكاثوليكوس آرام الأوّل، كاثوليكوس الكنيسة الأرمنيّة الرسوليّة لبيت كيليكيا، رئيس مجلس الكنائس العالمي عن العائلة الأرثوذكسيّة، والرئيس الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط في كاثوليكوسيّة الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا – أنطلياس. (كلّ الصور)

رافق القسّ البروفسور د. بيلاي، السيّدة كارلا خيجويان، المسؤولة عن برامج مجلس الكنائس العالمي في الشرق الأوسط، وفد من كاثوليكوسيّة الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا ضمّ الأب هرات، المسؤول عن الشؤون المسكونيّة في الكاثوليكوسيّة وعضو اللّجنة المركزيّة في مجلس الكنائس العالمي، والأب دجاد، مستشار في الكاثوليكوسيّة ومدير دار الأيتام "عشّ العصافير" في منطقة جبيل اللّبنانيّة، وكذلك السيّدة سيتا هاديشيان، الأمينة العامة المشاركة في مجلس كنائس الشرق الأوسط، ووفد من المجلس.

وفي جلسة خاصّة، اجتمع قداسة الكاثوليكوس آرام الأوّل مع القسّ البروفسور د. جيري بيلاي حيث تحدّثا عن العديد من المسائل المسكونيّة إضافةً إلى أبرز التحدّيات الّتي تحيط العمل المسكوني. كما شدّدا على أهميّة تعزيز العلاقات المسكونيّة بين الكنائس وعلى ضرورة الصلاة والعمل معًا من أجل إحلال السلام وصون كرامة الإنسان في الشرق الأوسط والعالم.

الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي جيري بيلاي قداسة البطريرك مار إغناطيوس بطريرك أنطاكية للكنيسة السرياني ة الأرثوذكسي ة بطريركي ة السريان الأرثوذكس

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