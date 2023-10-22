الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مجلس الكنائس العالمي يعرب عن بالغ القلق بعد طلب الاحتلال إخلاء مستشفى القدس

كنيسة
كنيسة

أعرب مجلس الكنائس العالمي  عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة من الهلال الأحمر الفلسطيني، بشأن طلب سلطات  الاحتلال الإسرائيلية، للإخلاء الفوري لمستشفى القدس في غزة.

وأشار الأسقف الدكتور هاينريش بيدفورد ستروم، مدير مجلس الكنائس العالمي، إلى أن "هناك حاليًا 400 مريض"، بالإضافة إلى ذلك، لجأ 12 ألف مدني إلى هناك، مشيرا إلى أن مجلس الكنائس العالمي يأخذ هذه الدعوة على محمل الجد ويحث الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي على الامتناع عن القيام بأي شيء يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر في مكان محمي مثل المستشفى.

قال بيدفورد شتروم، "المستشفيات محمية بموجب القانون الدولي"، وأي هجوم عليهم سيكون جريمة حرب”، وحث على فتح الباب أمام سلام عادل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، مضيفا في ساعة أسوأ المعاناة، تكون الحاجة ملحة للغاية".

المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة: المستشفى يضم 8000 مريض ولاجئ

وكان قد قال محمد أبومصباح، المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة، إن هناك حالة من الهلع سادت مستشفى القدس بعد تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصفه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، المستشفى يضم 8000 مريض ولاجئ ونتمنى ألا يتم استهدافه كما تم استهداف مستشفى المعمدان".

وأشار المتحدث باسم الهلال الأحمر إلى قرب انتهاء الخامات الصحية التي يحتاجها الجرحى داخل المستشفيات.

وعلى صعيد آخر، أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها من التحذير الذي تلقاه مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب بإخلائه تمهيدًا لقصفه.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي في الشرق الأوسط، إنها قلقة من الأنباء المثيرة حول تلقي مستشفى القدس في قطاع غزة، تحذيرا بقصفه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبته بإخلائه.

مجلس الكنائس العالمي مستشفى القدس مستشفى القدس في غزة هاينريش بيدفورد الحكومة الاسرائيلية والجيش الإسرائيلي

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