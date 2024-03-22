الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور رئيس اتّحاد الكنائس الإنجيليّة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القسّ البروفسور د. جيري بيلاي،  القسّ الدكتور بول هايدوستيان، رئيس اتّحاد الكنائس الإنجيليّة الأرمنيّة في الشرق الأدنى، رئيس جامعة هايغازيان في لبنان، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الإنجيليّة، في مكتبه في حرم الجامعة بالحمرا.

رافق القسّ البروفسور د. بيلاي، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور د. ميشال عبس، الأمينة العامة المشاركة في المجلس السيّدة سيتا هاديشيان، وفد من المجلس، والمسؤولة عن برامج مجلس الكنائس العالمي في الشرق الأوسط السيّدة كارلا خيجويان.

زيارة لمتروبوليت زحلة وبعلبك

كما زار الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القسّ البروفسور د. جيري بيلاي المتروبوليت أنطونيوس الصوري، متروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما للرّوم الأرثوذكس، وعضو اللّجنة التنفيذيّة في مجلس كنائس الشرق الأوسط، ممثّلًا غبطة البطريرك يوحنّا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الأرثوذكسيّة، وذلك في دار المطرانيّة - زحلة.

رافق القسّ البروفسور د. بيلاي، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور د. ميشال عبس، الأمين العام المشارك في المجلس الأب د. نقولا بسترس، وفد من المجلس، والمسؤولة عن برامج مجلس الكنائس العالمي في الشرق الأوسط السيّدة كارلا خيجويان.

تفاصيل اليوم الثاني من جولة الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي في لبنان

وكان الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القسّ البروفسور د. جيري بيلاي قد استهلّ اليوم الثاني من جولته في لبنان، في زيارة إلى قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في العالم، والرئيس الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، في بطريركيّة السريان الأرثوذكس - العطشانة.
رافق القسّ البروفسور د. بيلاي، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور د. ميشال عبس، الأمين العام المشارك في المجلس الأب د. نقولا بسترس، وفد من المجلس، والمسؤولة عن برامج مجلس الكنائس العالمي في الشرق الأوسط السيّدة كارلا خيجويان. 

الأمين العام لمجلس مجلس الكنائس العالمي رئيس إت حاد الكنائس الإنجيلي ة رئيس جامعة هايغازيان مجلس كنائس الشرق الأوسط

مواد متعلقة

بطريرك الكنيسة السريانية يلتقي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي

رئيس أساقفة سبسطية: ما يحدث بمستشفى الشفاء هو عينة من المأساة المروعة بغزة

المطران شيحان يحتفل بعيد القديس يوسف البتول بكنيسته بالضاهر

الأنبا باسيليوس يترأس احتفال عيد الأم باجتماع الأسرة بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

الأنبا توما حبيب يترأس القداس الإلهى واحتفال عيد الأم

أول الأعياد المسيحية.. تعرف على موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد البشارة

أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية بالتزامن مع الأسبوع الثانى للصوم الكبير

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

عاجل.. رسميًا.. تحريك أسعار البنزين ابتداءً من اليوم الجمعة

دفع حياته ثمنا لرش المياه.. حكاية قتل ابن منشأة القناطر بنهار رمضان (صور)

"الزراعة": المناخ السلبى يؤثر على إنتاج وجودة الحاصلات الزراعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

المسحراتي في احد المناطق الشعبيه

صلاه التراويح من الجامع الازهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس