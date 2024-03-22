الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور رئيس اتّحاد الكنائس الإنجيليّة

زار الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القسّ البروفسور د. جيري بيلاي، القسّ الدكتور بول هايدوستيان، رئيس اتّحاد الكنائس الإنجيليّة الأرمنيّة في الشرق الأدنى، رئيس جامعة هايغازيان في لبنان، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الإنجيليّة، في مكتبه في حرم الجامعة بالحمرا.

رافق القسّ البروفسور د. بيلاي، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور د. ميشال عبس، الأمينة العامة المشاركة في المجلس السيّدة سيتا هاديشيان، وفد من المجلس، والمسؤولة عن برامج مجلس الكنائس العالمي في الشرق الأوسط السيّدة كارلا خيجويان.

زيارة لمتروبوليت زحلة وبعلبك

كما زار الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القسّ البروفسور د. جيري بيلاي المتروبوليت أنطونيوس الصوري، متروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما للرّوم الأرثوذكس، وعضو اللّجنة التنفيذيّة في مجلس كنائس الشرق الأوسط، ممثّلًا غبطة البطريرك يوحنّا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الأرثوذكسيّة، وذلك في دار المطرانيّة - زحلة.

رافق القسّ البروفسور د. بيلاي، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور د. ميشال عبس، الأمين العام المشارك في المجلس الأب د. نقولا بسترس، وفد من المجلس، والمسؤولة عن برامج مجلس الكنائس العالمي في الشرق الأوسط السيّدة كارلا خيجويان.

تفاصيل اليوم الثاني من جولة الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي في لبنان

وكان الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القسّ البروفسور د. جيري بيلاي قد استهلّ اليوم الثاني من جولته في لبنان، في زيارة إلى قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في العالم، والرئيس الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، في بطريركيّة السريان الأرثوذكس - العطشانة.

رافق القسّ البروفسور د. بيلاي، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البروفسور د. ميشال عبس، الأمين العام المشارك في المجلس الأب د. نقولا بسترس، وفد من المجلس، والمسؤولة عن برامج مجلس الكنائس العالمي في الشرق الأوسط السيّدة كارلا خيجويان.