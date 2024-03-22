الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

متي تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة 2024

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

يكثر البحث خلال الفترة الماضية عن موعد احتفال الكنيسة بعيد القيامة المجيد،  والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 5 مايو 2024.

 إذ يترأس قداسة  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد 2024، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادته السنوية بمشاركة عددًا من أساقفة الكنيسة وكبار رجال الدولة.

ويتم بث الصلوات عبر التليفزيون المصري والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت.

أشهر أسماء عيد القيامة

وعِيدُ الفِصْحِ، ويُعرف بأسماء عديدة أخرى أشهرها عيد القيامة والبصخة وأحد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يومًا؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

قداس عيد القيامة المجيد

الكنيسة لا تصلى المزامير ليلة عيد القيامة، كما يتخلل الاحتفال بقداس عيد القيامة تمثيلية القيامة وهى لا تعمل إلا ليلة هذا العيد المجيد حيث يغلق باب الهيكل وتطفأ أنوار الكنيسة ويدور حوار بين الكاهن (أو كبير الشمامسة "المرتل") ورئيس الكهنة بداخل الهيكل.. ثم تضاء الأنوار وتزف أيقونة القيامة في الكنيسة.

سبت النور

ويعرف اليوم الذي يسبق عيد القيامة بسَبْتُ النُّورِ أو السبت المقدس ويعرف أيضًا بسبت الفرح وأحيانا بالسبت الأسود

 ويُقام قداس إلهي صباح السبت ثم يتم استقبال النور الذي يخرج بمعجزة إلهية حسب الاعتقاد المسيحي من كنيسة القيامة في القدس إلى جميع أرجاء العالم.

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