الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

أسقف حلوان يكلف المكتب الفني للبابا بمتابعة شئون الإيبارشية

اسقف حلوان
اسقف حلوان

بدأ الأساقفة الجدد الذين رسمهم البابا تواضروس الثاني، في 9 مارس الجاري في استلام مهامهم في الايبارشيات الخاصة بهم

إذ أصدر الانبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة قرارًا بتكليف المكتب الفني لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بمتابعة شئون الايبارشية الإدارية والمالية والقانونية، ورفع تقرير إلى نيافة الأنبا ميخائيل أسقف كرسي حلوان والمعصرة وتوابعهم ورئيس دير الأنبا برسوم العربان

 

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عدم جواز التعامل بأي توكيلات أو تفويضات سابقة صادرة من الراحل الأنبا بيسنتي

وأضاف الانبا ميخائيل في قراره الإداري كذلك استلام جميع الأختام والمطبوعات الخاصة بالإيبارشية عدم جواز التعامل بأي توكيلات أو تفويضات سابقة صادرة من  الراحل مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي.

يأتي ذلك في إطار تنظيم الانبا ميخائيل اسقف حلوان لايبارشية عقب رسامته أسقفًا لإيبارشية عقب وفاة الانبا بيسنتي الأسقف السابق.

في سياق آخر، تم  تجليس الأنبا بضابا على كرسي إيبارشية نجع حمادي وتوابعها مساء يوم السبت 13 مارس بكنيسة ماريوحنا الحبيب بنجع حمادى، بحضور لفيف من الآباء الأجلاء أعضاء المجمع المقدس والمسئولين.

 البابا تواضروس يترأس سیامات الآباء الأساقفة الجدد لإيبارشيات نجع حمادي والمنصورة

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  قد ترأس سیامات الآباء الأساقفة الجدد لإيبارشيات نجع حمادي والمنصورة السبت 9 مارس، وترأس قداس السيامات الأساقفة الأحد 10 مارس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وقد استقر البابا تواضروس الثاني على سيامة الراهب القمص أنسطاسي السريانى أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وتوابعها، وسيامة الراهب القمص إقلاديوس السريانى أسقفًا ورئيسًا لدير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وتجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا أكسيوس أسقفًا لإيبارشية المنصورة وتوابعها، وتجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا توماس التوماسي أسقفًا ورئيسًا لدير القديسة العذراء والملاك بالبهنسا محافظة المنيا، وتجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل أسقفًا لإيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، بالإضافة إلى نقل خدمة نيافة الحبر الجليل الأنبا أرشليدس، الأسقف العام بتورنتو ووسط كندا، للخدمة بكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

الأساقفة الجدد الانبا ميخائيل أسقف حلوان المكتب الفني لبطريركية الأقباط الأرثوذكس الإدارية والمالية أسقف كرسي حلوان

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