الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

وفاة الراهب ميصائيل المحرقي.. والبابا ينعاه

القمص ميصائيل المحرقي
القمص ميصائيل المحرقي

أعلن دير المحرق بالقوصية أسيوط، عن وفاة الراهب القمص ميصائيل المُحرقي ، عن عمر تجاوز ٧٠ سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من ٣٨ سنة.
 

القمص ميصائيل المحرقي

وولد الأب الراحل يوم ٤ فبراير ١٩٥٤ وترهب بدير السيدة العذراء بجبل قسقام (المحرق)  يوم ٨ أبريل ١٩٨٦، ونال درجة القسيسية يوم ٢٤ مايو ١٩٩٥، ورتبة القمصية في ١١ يوليو ٢٠٠٣.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني  بخالص العزاء لنيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق ولمجمع رهبان الدير في نياحة الراهب الفاضل القمص ميصائيل المحرقي، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة، ولكل محبيه وعارفيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب في مجمع الأبكار.
 

٤ رهبان جدد لدير المحرق

وكانت قد أقيمت بدير السيدة العذراء بجبل قسقام (المُحرق) أول أمس صلوات رهبنة أربعة من طالبي الرهبنة بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، لينضموا بذلك إلى مجمع رهبان الدير.

شارك في الصلوات من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، نيافة الأنبا بيمن مطران نقاده وقوص، وعشرة من الآباء الأساقفة، هم: أصحاب النيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا رويس الأسقف العام بآسيا، والأنبا أغناطيوس الأسقف العام للمحلة الكبرى، والأنبا توماس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم البهنسا، والأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس (الشايب)، والأنبا بضابا أسقف نجع حمادي.

والرهبان الجدد هم:

- الراهب إيليا المحرقي

- الراهب إبيفانيوس المحرقي

- الراهب يوساب المحرقي

- الراهب أنطون المحرقي

وكان قد أعلن الأنبا بيجول أسقف ورئيس  دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام بأسيوط عن غلق أبواب الدير تمامًا خلال فترة الصوم المقدس الكبير والذي يبدأ الإثنين ١١ مارس.

وأضاف الأنبا بيجول في بيان له: يعاود الدير فتح أبوابه يوم سبت النور الموافق ٤ مايو المقبل.

 يأتي ذلك كإجراء كنسي متبع إذ يتفرغ الرهبان للصلاة والتعبد والتسابيح خلال فترة الصوم الكبير، وينتهي ليلة عيد القيامة.

دير المحرق بالقوصية القمص ميصائيل الم حرقي بدير السيدة العذراء الانبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق

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