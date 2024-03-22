موعد أربعين الأنبا بيسنتى.. وسكرتير المجمع يكشف موعد تجليس الأساقفة الجدد

أعلنت إيبارشية حلوان والمعصرة عن موعد تذكار أربعين الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة السابق.

وقالت الإيبارشية، في بيان لها، إنه سيتم إقامة ذكرى أربعين الأنبا بيسنتي في دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة يوم 13 أبريل 2024، وذلك بحضور الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة.

تجليس الأنبا ميخائيل أسقفًا لحلوان بعد مرور أسبوع على أربعين الأنبا بيسنتى

من جهته، قال الأنبا دانيال، مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، في تصريح خاص لـ«الدستور»، إنه سيتم تجليس الأنبا ميخائيل أسقفًا لحلوان بعد مرور أسبوع على أربعين الأنبا بيسنتي، أسقفها الراحل، على أن يكون تجليس بقية الأساقفة الجدد في حدود هذه التواريخ.

من جهته أعلنت إيبارشية نجع حمادي، في بيان لها، عن أنه سيتم تجليس الأنبا بضابا على كرسي إيبارشية نجع حمادي وتوابعها مساء يوم السبت الموافق 13/ 4/ 2024 بكنيسة مار يوحنا الحبيب بنجع حمادي.

ولفت إلى أنه يأتي ذلك بحضور لفيف من الآباء الأجلاء أعضاء المجمع المقدس والمسئولين.

رسامة أسقف لإيبارشية نجع حمادى

وفي سياق آخر، كان قد ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طقس رسامة أسقف لإيبارشية نجع حمادي، خلفًا للراحل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي الذي رحل في 22 ديسمبر 2022.

وكلف البابا تواضروس الثاني، آنذاك، اللجنة البابوية باستمرارها في الإشراف على الإيبارشية بعد رحيل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، لحين اختيار الأسقف الجديد.

وتكونت اللجنة البابوية المشرفة على إيبارشية نجع حمادي من «الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق بأسيوط، والأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، والأنبا بيمن، مطران نقادة وقوص».