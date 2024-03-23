السبت 23 مارس 2024
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الكرازة

القس موسى إسكندر يقدم اعتذاره عن طعنه في قصة آدم وحواء

القس موسى إسكندر
القس موسى إسكندر

أعلن القس موسى إسكندر كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالساحل بشبرا، والذي اثار جدلًا الأيام الماضية اعتذاره مما حدث، وذلك بعد طعنه في قصة آدم وحواء.

وقال القس موسى في بيان له اليوم الجمعة، نشر عبر موقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر: "إن الجملة التي تبدأ بـ"رأي متطرف" جانبني فيها الصواب في إيضاح المعنى المقصود والنص الكتابي واضح وهو ما أؤمن به تمامًا من جهة عقائدنا الأرثوذكسية، بخلق آدم الإنسان الأول، وحواء منه، واللذان سقطا بغواية الحية، وافتدي الجنس البشري كله بالمسيح يسوع الله الكلمة المتجسد آدم الثانيلِأَنَّهُ كَمَا فِي آدَمَ يَمُوتُ الْجَمِيعُ، هَكَذَا فِي الْمَسِيحِ سَيُحْيَا الْجَمِيعُ".

وتابع: “كما أؤكد ما قد أعلن في الوحي الإلهي (تيموثاوس الثانية ٣: ١٦) كُلُّ الْكِتَابِ هُوَ مُوحَى بِهِ مِنَ اللَّهِ، وَنَافِعُ لِلتَّعْلِيمِ وَالتَّوْبِينِ، لِلتَّقْويمِ وَالتَّأْدِيبِ الَّذِي فِي الْبِرِّ”.

وتابع: "كما أشكر الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية في إيضاح الأمر بأبوته، وأختم بما قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته إلى أهل (غلاطية ١٦) أَيُّهَا الْإِخْوَةُ، إِنِ انْسَبَقَ إِنْسَانٌ فَأُخِذَ فِي زَلَّةٍ مَا، فَأَصْلِحُوا أَنْتُمُ الرُّوحَانِيِّينَ مِثْلَ هَذَا بِرُوحِ الْوَدَاعَةِ".

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كريم كمال: الانبا انجليوس تصرف بحكمة في موضوع تصريحات الكاهن حول قصة الخلق

ومن جهته قال كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي في تصريحات خاصة لـ الدستور: إنه علق صفحة القس موسي إسكندر كاهن كنيسة مار جرجس بالساحل بشبرا  ثم تقديم الكاهن اعتذار مكتوب يتراجع فية عن هذا الفكر وهذا الاعتذار يوكد ان هناك جلسة استماع تمت مع الاب الكاهن.

وأضاف كمال: كلي ثقة أن سوف يتم متابعة فكر الاب الكاهن للتاكد أنه لا يؤمن باي افكار تتعارض مع الكتاب المقدس او افكر الكنيسة.

وأشاد كمال بسرعة تدخل نيافة الأنبا با انجليوس الاسقف العام لشمال شبرا ومتابعة الامر بدًا من غلق الصفحة وتاكيد نيافتة ان الكنيسة ترفض هذا الفكر ثم صدور بيان اعتذار وتوضيح من الاب الكاهن وهي امور توكد سرعة تدخل نيافتة ومتابعة الموضوع وايضا متابعة فكر الاب الكاهن.

وكان أثار القس موسى إسكندر سعد، كاهن كنيسة مار جرجس بالساحل والتابعة لقطاع كنائس شبرا الشمالية، جدلًا في الأوساط القبطية، وذلك بعد طعنه في قصة آدم وحواء المذكورة بالكتاب المقدس.

الأمر الذي جعل الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، يصدر بيانًا بشأنه، قائلًا: "كل الكتاب هو موحى به من الله، وَنافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، تم نشر بعض الأخطاء على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بأحد الآباء الكهنة، وأرسلها لنا بعض الآباء والأخوة الغيورين وتحققنا من نسبة هذه الأخطاء المنشورة لصفحة التواصل الاجتماعي لهذا الأب".

القس موسي اسكندر الأنبا أنجيلوس كنيسة الشهيد مار جرجس قصة حواء وادم خلق آدم

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