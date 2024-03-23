الأنبا باخوم يشهد اللقاء الثالث من مذكرات آدم ببيت العائلة المقدسة بالإسكندرية

اجتمع نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، بشباب الإيبارشية، وذلك ببيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية، في إطار اللقاء الثالث من السلسلة الثالثة من اجتماعات الشباب وأبونا المطران "مذكرات آدم".

بدأ الاجتماع بتلاوة صلاة السينودس المقدس، مع القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، ثم رحب الأب بيشوي عبد المسيح، مسئول بيت العائلة المقدسة، بالإسكندرية، بجميع الحاضرين، والأب يوسف محارب، راعي كنيسة سان ميشيل، بالإسكندرية، وشكرهم على حضورهم.

تلا ذلك، تقديم كورال شباب كنيسة القديسة تريزا، بسيدي بشر، مجموعة من التراتيل الروحية، كما رحب الأب فرنسيس وحيد، مسئول خدمة شباب بالإيبارشية البطريركية، بجميع الحاضرين، واصفًا الشباب، بالنعمة كبيرة، داخل الكنيسة.

وألقى الكلمة نيافة الأنبا باخوم عن آدم، الذي رافق الشباب في مسيرة خلق حواء، من ضلع آدم، كما شرح المعنى الحقيقي للحب، الذي تجلى في حب الله لنا.

واختتم اللقاء ببركة القربان المقدس، وتلاوة صلاة زياح القربان المقدس، من قبل الأب المطران، الذي اختتم اللقاء بالبركة الرسولية.

احتفال عيد الأم

وكان قد ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، احتفال عيد الأم، بكنيسة مار جرجس والأم تريزا بأبوقرقاص البلد.

جاء ذلك بمشاركة الأب مايكل وليم، راعي الكنيسة، حيث بدأ الاحتفال بصلاة المسبحة الوردية، أعقبها كلمة روحية من الأخت منى، من راهبات الراعي الصالح، ثم قدم خدام الكنيسة عرضًا مسرحيًا حول "أهمية الحوار المتبادل المبني على الاحترام في الأسرة".

تضمن اليوم أيضًا تقديم فريق الأم تريزا للإرساليات، عدة فقرات متنوعة منها: الترانيم الروحية، التأملات المختلفة، المسابقات المتنوعة، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية.

وألقى الأب المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "أهمية الرحمة في الحياة الإيمانية"، انطلاقًا من الآية القائلة طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، مؤكدًا للحاضرين ضرورة غرس أعمال الرحمة في بيوتنا.