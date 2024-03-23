الأنبا بشارة يشارك فى حفلة عيد الأم لمدارس الأحد بكنيسة ماربولس ومارجرجس بمنهرى

شارك صاحب النيافة الأنبا بشارة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، في حفل عيد الأم لأطفال مدارس الأحد بكنيسة ماربولس ومارجرجس بمنهري، وكان في استقبال نيافته الأب القمص متى راجي والأب مينا القمص متى رعاة الكنيسة والأخت هبة راهبات القديس يوسف ولفيف من الشعب.

شمل الحفل فقرات ترانيم وعروضًا مسرحية هادفة حول الأمومة المسئولة، وفي كلمته أشار إلى دور الأسرة التربوي في تسليم الإيمان والقيم الإنجيلية، فالأسرة هي قلب الكنيسة.

وعلى صعيد آخر، ترأس صاحب النيافة الأنبا بشارة صلاة درب الصليب بكنيسة أم الرحمة الإلهية بمنهري، وكان في استقبال نيافته الأب فادي فاروق راعي الكنيسة.

تكلم نيافته في العظة الروحية عن ضرورة التأمل في سر آلام الرب لأجلنا، وأن درب الصليب هو مسيرة حياة، ووقوع المسيح تحت الصليب ثلاثة مرات يعلمنا ألا نفشل أمام تحديات وأزمات الحياة، فبعد السقوط يلزم القيام المستمر.



من هو الأنبا بشارة جودة؟



ولد في قرية النجيلة بمحافظة سوهاج في يوم 28 أغسطس 1971 التحق بالمدرسة الابتدائية في قريته عام 1977م والتحق بالإكليريكية الصغرى للقلب الأقدس للآباء الفرنسيسكان بأسيوط عام 1983م ثم درس المرحلة الإعدادية والثانوية هناك، ثم التكوين الروحي والرهباني بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالعمرانية بالجيزة عام 1990 ثم ارتدى الثوب الرهباني في 5 سبتمبر 1995 قدّم نذوره الأولى في 1 سبتمبر 1996.

وسافر إلى لبنان عام 1996 لتكملة الدراسات الفلسفية واللاهوتية بالكلية البولسية، وقد حصل على ليسانس الدراسات اللاهوتية عام 2000م وأبرز النذور الاحتفالية في 23 مارس 2001 بكنيسة المعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني الشرقي بالجيزة وسيم كاهنًا على مذبح الرب في 8 يونيو 2001 بقريته (النجيلة- سوهاج) على يد مثلث الرحمات الأنبا مرقس حكيم الفرنسيسكانى مطران إيبارشية سوهاج خدم في رعية كوم أمبو (أسوان) 2001 حتى 2010 وخدم في أسيوط 2010 حتى 2023 مرشدًا روحيًا لأبناء كنيسة جروحات القديس فرنسيس (الشهيرة بالقديسة تريزا) ورئيسًا للدير ولمنطقة أسيوط، وعينه نيافة الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط مستشارًا ضمن المجلس الاستشاري للإيبارشية.