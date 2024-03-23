الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس خوسيه أوريول بوجونا الكاهن
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم بذكرى القديس خوسيه أوريول بوجونا الكاهن.
ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد -الفرنسيسكاني
- ولد خوسيه أوريول فى 23 نوفمبر 1650م في برشلونة -إسبانيا، من عائلة فقيرة، كان والده جيوفاني أورييل حائكًا للحرير. توفى بعد ستة أشهر من ولادة خوسيه.
- وبعد عامين تزوجت والدته جيلترود بوغونيا مرة أخرى من دومينيكو بوجولفت، صانع الأحذية، كان يكن للطفل كل محبة وعناية
- . عهد به إلى راعي أبرشيته، القديسة ماريا ديل ماري، لتعليمه. أنضم خوسيه إلى جوقة الترنيم، وتلقى تعليمه في الموسيقى والتعليم المسيحي وربما تلقى تعليمًا ابتدائيا والذي بدونه لم يكن ليتمكن من إكمال دراسته الذي قام به فيما بعد. عينه كاهن الرعية سكرستاني للكنيسة، وفي أثناء الخدمة اكتسب حساسية كبيرة لحضور المسيح السري. وكان يقضي ساعات طويلة في الصلاة في الكنيسة.
- توفي زوج والدته عندما كان في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمره، ووجدت جيلترود نفسها مرة أخرى في ضائقة مالية. ولتخفيف العبء عنها، أخذته كاترينا بروغيرا، التي ساعدت في العناية بالطفل عندما كان صغيرًا، إلى المنزل معها، حيث مكث هناك لمدة ثلاثة عشر عامًا.
- فضل كرم المحسنين المجهولين، تمكن خوسيه من مواصلة دراسته في الجامعة. وبمجرد انتقاله إلى منزل كاترينا، كرس نفسه جديًا للدراسة والصلاة، ولم يخرج من المنزل إلا للذهاب إلى القداس أو المدرسة، وفي سن الثالثة والعشرين حصل على الدكتوراه في اللاهوت من جامعة برشلونة، وواصل دراسة اللاهوت الأخلاقي واللغة العبرية في الوقت نفسه. رُسم كاهنًا عام 1676م.
- وإدراكًا منه للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها والدته، بدأ العمل كمعلم لأطفال توماسو غاسنيري. كانت الأسرة غنية وتعيش في منزل فخم، وانتقل إليه أيضًا، ليجد نفسه يعيش حياة بعيدة عن طفولته، في عام 1677،
- خلال الصوم الكبير كان يأكل ويشرب فقط في أيام الأحد. بقي مع عائلة غاسنيري لمدة تسع سنوات، حتى وفاة والدته عام 1686م.
- وبعد ثلاثة أسابيع غادر سيرا على الأقدام لزيارة قبور الرسل في روما. هناك تم تعيينه راعيًا من قبل البابا إنوسنت الحادي عشر، ثم عاد إلى إسبانيا ليبدأ خدمته التي انتهت بوفاته بعد خمسة عشر عامًا. كان يعيش حياة نسكية صارمة، وكان يقوم برعاية القطيع المؤكل إليه، ويقضي ساعات وساعات في كرسي الاعتراف.
- استأجر خوسيه أوريول غرفة صغيرة من الدكتور بادروس، حيث أقام فيها حتى بعد وفاة الأخير بموافقة زوجته. وبقي هناك حتى مرضه الأخير، كانت الغرفة صامتة ومعزولة ووفرت له العزلة التي يحتاجها لساعات الصلاة والتكفير عن الذنب، حتى لو كان سكان المنزل لا يستطيعون إلا أن يلاحظوا جلادته الليلية. (التي يقوم بها الرهبان والنساك) كل ما كان يملكه هو طاولة ومقعد وصليب وبعض الكتب.
- ظهر في أعمال الرحمة التي قام بها تجاه كل أنواع البؤس، لقد اختبر اتحادًا حميمًا مع الله، وكان يدخل في حالة الانخطاف الروحي، عندما يقدم الذبيحة المقدسة على الهيكل.
- كان يضئ وجهه الشاحب ويتجلى جسده، كان للكاهن القديس ميل خاص نحو المرضى، الذين كانوا يتوافدون عليه بأعداد متزايدة من أجل معجزات الشفاء المذهلة التي كانت تحدث بصلاته.
- على الرغم من شعبيته المتزايدة، عرف خوسيه أوريول كيف يحافظ على تواضعه العميق، وكان مندهشًا من أن الله قد اختاره ليكون أداة خاصة به، وظل مقتنعًا بأن أي كاهن كان بإمكانه أن يفعل الشيء نفسه لو أنه استفاد فقط من المواهب التي منحها المسيح، عليه، ثم، عندما شعر باقتراب يوم وفاته، انتقل إلى غرفة كان قد طلبها من صديق وطلب كاهن للحصول على المسحة المقدسة وممارسة سر الاعتراف. في الأيام الثلاثة الأخيرة من حياته لم يتناول أي شي من الطعام. في 23 مارس 1702، وسط حزن عام، أعلن أن نهايته قد جاءت الآن وطلب تلاوة صلاة للعذراء وأثناء الصلاة لفظ القديس أنفاسه وهو ينظر إلى الصليب.
- وكان عمره اثنين وخمسين عاما فقط، تجمع حشد كبير حول رفاته وفي يوم الجنازة كان لا بد من إغلاق أبواب الكنيسة للسماح بالدفن.
- تم تطويب الكاهن العظيم وصانع المعجزات خوسيه أوريول بوغونيا من قبل البابا بيوس السابع في 15 مايو 1806، وأخيرًا أعلنه القديس بيوس العاشر قديسًا في 20 مايو 1909م.