الثلاثاء 26 مارس 2024
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الكرازة

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد البشارة وتجديد عهود الزواج بالقاهرة الجديدة

عيد البشارة
عيد البشارة

ترأس مساء أمس، غبطة  البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد البشارة المجيد، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالقاهرة الجديدة.

شارك في الصلاة الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة، والأب بطرس فوزي، راعي كنيسة القديس بطرس، بزقتى، التابعة لإيبارشية الإسماعيلية.

وفي كلمة العظة، تحدث الأب البطريرك حول "عيد البشارة المجيد"، من خلال أمنا مريم العذراء، والقديس يوسف البتول (الرجل الصامت).

وأشار صاحب الغبطة إلى سنة الصلاة التي دعا إليها قداسة البابا فرنسيس لهذا العام، استعدادًا للاحتفال بسنة اليوبيل "حجاج الرجاء"، ثم تأمل بطريرك الأقباط الكاثوليك في بعض محطات إنجيل الأحد الأول من الصوم الأربعيني المقدس (أحد التجربة).

وبمناسبة عيد القديس يوسف البتول، شفيع العائلة، شهد غبطة أبينا البطريرك، تجديد بعض الأزواج الخدام لعهود الزواج، وتوزيع الدروع التذكارية عليهم.

ختام أسبوع الصلاة

جدير بالذكر أنه كانت قد شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في ختام أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين، وذلك بكنيسة الراعي الصالح الأسقفية، بالجيزة.

مثل الكنيسة الكاثوليكية بمصر في المشاركة كلٌ من نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وسيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

شارك أيضًا القمص ميلاد موسى، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس للأقباط الكاثوليك، بالجيزة، والمهندس عصام عياد، سكرتير مكتب الأمانة العامة، بمجلس كنائس مصر، بالإضافة إلى القس يشوع يعقوب، الأمين العام لمجلس كنائس مصر.

تضمن اليوم الختامي كلمات عدة من السادة الحضور، والترانيم الروحية، والتأملات الكتابية، وغيرها من الفقرات المتنوعة الأخرى.

الجدير بالذكر أن أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين لهذا العام، أقيم بالتعاون بين مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس مصر.

ومن جانبه تستعد الكنائس المسيحية للاحتفال بعيد القيامة المجيد 2024.

البطريرك الأنبا إبراهيم الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك قداس عيد البشارة كنيسة السيدة العذراء

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