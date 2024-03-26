الأنبا بشارة يشارك في الرياضة الفصحية بكنيسة مارجرجس بطنطاوي

شارك الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، في الرياضة الروحية بكنيسة مارجرجس بطنطاوي، وكان في استقباله الاب القمص إبراهيم زكي.

عظة عن أهمية الانتماء الكنسي والعائلي

بدأ اليوم بالصلوات والترانيم من كورال الكنيسة فريق الكبار والصغار، وألقى الأنبا بشارة العظة عن أهمية الانتماء الكنسي والعائلي، ثم انطلق من شخصيات كتابية مثل زكا العشار الذي فتح يديه للعطاء وفتح قلبه للتجدد، والمرأة السامرية التي فتحت يداها لتأخذ الماء الحي وفتحت قلبها للتوبة.



كما ترأس الأنبا بشارة اليوم الأول في الرياضة الروحية الفصحية بكنيسة الملاك ميخائيل بالهريف، وكان في استقبال نيافته الاب القمص دانيال اسحق راعي الكنيسة.

بدأت الرياضة بالصلاة والترانيم الروحية، ثم كلمة صاحب النيافة الانبا بشارة عن مفهوم الصوم الحقيقي وارتباطه الوثيق بالمقاسمة والرحمة والمحبة، فالله يريد الرحمة أوّلا، كما أوصى نيافته بضرورة الصوم والصلاة لأجل السلام في كل العالم.



أبرز المعلومات عن الأنبا بشارة جودة

ولد في قرية النجيلة بمحافظة سوهاج في يوم 28 أغسطس 1971 التحق بالمدرسة الابتدائية في قريته عام 1977م والتحق بالاكليريكية الصغرى للقلب الأقدس للآباء الفرنسيسكان بأسيوط عام 1983م ثم درس المرحلة الإعدادية والثانوية هناك، ثم التكوين الروحي والرهباني بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالعمرانية بالجيزة عام 1990 ثم ارتدى الثوب الرهباني في 5 سبتمبر 1995 قدّم نذوره الأولى في 1 سبتمبر1996.

وسافر إلى لبنان عام 1996 لتكملة الدراسات الفلسفية واللاهوتية بالكلية البولسية وقد حصل على ليسانس الدراسات اللاهوتية عام 2000م وأبرز النذور الاحتفالية في 23 مارس 2001 بكنيسة المعهد الاكليريكي الفرنسيسكاني الشرقي بالجيزة وسيم كاهنًا على مذبح الرب في 8 يونيو 2001 بقريته (النجيلة- سوهاج) على يد مثلث الرحمات الأنبا مرقس حكيم الفرنسيسكانى مطران ايبارشية سوهاج خدم في رعية كوم أمبو (أسوان) 2001 حتى 2010وخدم في أسيوط (2010 حتى 2023 مرشدًا روحيًا لأبناء كنيسة جروحات القديس فرنسيس (الشهيرة بالقديسة تريزا) ورئيسًا للدير ولمنطقة أسيوط وعينه نيافة الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط مستشارًا ضمن المجلس الاستشاري للإيبارشية.