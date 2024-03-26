الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا بشارة يشارك في الرياضة الفصحية بكنيسة مارجرجس بطنطاوي

الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة

شارك  الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، في الرياضة الروحية بكنيسة مارجرجس بطنطاوي، وكان في استقباله الاب القمص إبراهيم زكي.

عظة عن أهمية الانتماء الكنسي والعائلي

بدأ اليوم بالصلوات والترانيم من كورال الكنيسة فريق الكبار والصغار، وألقى الأنبا بشارة   العظة عن أهمية الانتماء الكنسي والعائلي، ثم انطلق من شخصيات كتابية مثل زكا العشار الذي فتح يديه للعطاء وفتح قلبه للتجدد، والمرأة السامرية التي فتحت يداها لتأخذ الماء الحي وفتحت قلبها للتوبة.


كما ترأس الأنبا بشارة اليوم الأول في الرياضة الروحية الفصحية بكنيسة الملاك ميخائيل بالهريف، وكان في استقبال نيافته الاب القمص دانيال اسحق راعي الكنيسة.

بدأت الرياضة بالصلاة والترانيم الروحية، ثم كلمة صاحب النيافة الانبا بشارة عن مفهوم الصوم الحقيقي وارتباطه الوثيق بالمقاسمة والرحمة والمحبة، فالله يريد الرحمة أوّلا، كما أوصى نيافته بضرورة الصوم والصلاة لأجل السلام في كل العالم.


 أبرز المعلومات عن الأنبا بشارة جودة

ولد في قرية النجيلة بمحافظة سوهاج في يوم 28 أغسطس 1971 التحق بالمدرسة الابتدائية في قريته عام 1977م والتحق بالاكليريكية الصغرى للقلب الأقدس للآباء الفرنسيسكان بأسيوط عام 1983م ثم درس المرحلة الإعدادية والثانوية هناك، ثم التكوين الروحي والرهباني بالمعهد الإكليريكي الفرنسيسكاني بالعمرانية بالجيزة عام 1990 ثم ارتدى الثوب الرهباني في 5 سبتمبر 1995 قدّم نذوره الأولى في 1 سبتمبر1996.

 

وسافر إلى لبنان عام 1996 لتكملة الدراسات الفلسفية واللاهوتية بالكلية البولسية وقد حصل على ليسانس الدراسات اللاهوتية عام 2000م وأبرز النذور الاحتفالية في 23 مارس 2001 بكنيسة المعهد الاكليريكي الفرنسيسكاني الشرقي بالجيزة وسيم كاهنًا على مذبح الرب في 8 يونيو 2001 بقريته (النجيلة- سوهاج) على يد مثلث الرحمات الأنبا مرقس حكيم الفرنسيسكانى مطران ايبارشية سوهاج خدم في رعية كوم أمبو (أسوان) 2001 حتى 2010وخدم في أسيوط (2010 حتى 2023 مرشدًا روحيًا لأبناء كنيسة جروحات القديس فرنسيس (الشهيرة بالقديسة تريزا) ورئيسًا للدير ولمنطقة أسيوط وعينه نيافة الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط مستشارًا ضمن المجلس الاستشاري للإيبارشية.

الانبا بشارة ايبارشية ابو قرقاص مطران إيبارشية ابو قرقاص للأقباط الكاثوليك مارجرجس بطنطاوي

مواد متعلقة

غدًا.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية دون حضور شعبي

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس خوسيه أوريول بوجونا الكاهن

موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بأحد الشعانين 2024

الأنبا بولا يشهد حفل عيد الأم بكاتدرائية مار مرقس بالإسماعيلية

الأنبا بشارة يشارك فى حفلة عيد الأم لمدارس الأحد بكنيسة ماربولس ومارجرجس بمنهرى

تاريخ كنيسة القديس جاورجيوس باللد

الأنبا مقار يترأس رسامة 3 رهبان جدد لدير الحبيب

غدًا.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بالأحد الثانى من الصوم الكبير

الأكثر قراءة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الدواجن الساسو اليوم الثلاثاء في بورصة الفراخ

عاجل.. إيقاف وزير النفط الليبى عن العمل مؤقتًا انتظارًا لنتائج التحقيق

"ادعم نقابتك": نهنئ نقيب ومجلس المحامين ونأمل الاستفادة من البرامج الانتخابية للمرشحين

إزالة 7 تعديات على أراض زراعية وحالات بناء مخالف في زفتى بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟