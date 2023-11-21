الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في إطار الصلاة لأجل الدعوات.. مطران أبو قرقاص يلتقي الإكليروس الإيبارشي

الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة

التقى  الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، الإكليروس الإيبارشي، وذلك في إطار الصلاة لأجل الدعوات.

بدأ اللقاء بصلاة المسبحة الوردية من أجل الدعوات، ثم قدم الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكاني،  والأب أنطونيو ماهر، والأب هنري، والأخ ميخائيل، لقاءً بعنوان "لكن الرب تواصل معه".

 أربع سمات للحياة المكرّسة

وسلط الأب ميلاد الضوء على أهمية العودة، للحديث عن يسوع المسيح الحي، والمخلّص، متكلمًا عن أربع سمات للحياة المكرّسة:

١- مجتمع الوارثين.
٢- مجتمع المرسلين: أن نكون مرممي الثغرات.
٣-مجتمع قوة، وقداسة.
٤- السمة الغالبة والمعينة: نماذج تواصل معها الرب، وصنع بها عجائب مثل: يوسف الصديق، صموئيل النبي، وداود النبي.

 كما دار حوار أخوي بين الحاضرين حول مضمون اللقاء. وفي الختام، قدم نيافة المطران توجيهاته الرعوية، مؤكدًا أهمية تنشيط الدعوات، في العمل الرعوي.

الاستعداد لبدء صوم الميلاد المجيد

وتستعد الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد في 9 ديسمبر 2023 لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر 2023 وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.

مدة صوم الميلاد 2023

قال الأب يوحنا زكريا نصر الله، راعى كنيسة السيدة العذراء للكاثوليك في جزيرة «الخزندارية» التابعة لمركز طهطا بسوهاج، فى بحث على موقع الكنيسة الكاثوليكية، أن مدة صوم الميلاد.
منذ أن عُرف هذا الصوم، واستقر الرأي على أن تكون عدد أيامه أربعين يوما حتى يماثل في عدده الأربعين المقدسة، أضافت إليها الكنيسة القبطية الثلاثة أيام التي صامها الأنبا ابرآم بن زرعه السريانــــــي (975-978) – البطريرك “62” من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – والشعب القبطي معه قبل معجزة نقل جبل المقطم.

الصلاة لأجل الدعوات الانبا بشارة مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك الإكليروس الإيبارشي

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