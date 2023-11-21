المطران عطا الله حنا: لسنا دعاة حرب ونرفض استهداف المدنيين

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم، إن مشاهد الموت والدمار والخراب في غزة لا يجوز أن تتحول لمشاهد روتينية اعتيادية، فمنذ 45 يوما والعالم يشاهد هذه المشاهد المأساوية المروعة التي تدل على همجية وعدوانية الحرب التي تستهدف شعبنا في غزة المنكوبة.

وتابع المطران عطالله في بيان له: لا يجوز أن تتحول هذه المشاهد كأنها أفلام رعب وخوف دراماتيكية، فهى تدل على معاناة مستمرة ومتواصلة لعائلات تفقد احبتها في غزة.

مأساه مروعة

وتابع: هى مأساة مروعة لربما لا نعرف عنها سوى الشيء البسيط، ونتمنى قريبا أن تنتهي هذه الحرب التى ستكتشف كثير من الأمور التي لم تكن معروفة وكثير من جوانب المعاناة والآلام التي لا تصل إلى العالم بفعل ما يتعرض له القطاع من تدمير ممنهج .

وقال: ستبقى هذه الصور المروعة مشاهد عالقة في أذهان كل إنسان حر لكي تذكر من يحتاجون إلى تذكير هذه المظالم وبهذه الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب في غزة.

مضيفًا: نتمنى ان تنجح الجهود المبذولة لوقف الحرب فمع كل يوم تستمر فيه هذه الحرب تزداد رقعة الدمار والخراب ويزداد عدد الشهداء كما وتزداد المآسي الانسانية المروعة التي يعاني منها اهلنا هناك.

مختتمًا برسالة للعالم: لسنا دعاة حروب وعنف وإرهاب وقتل وامتهان للكرامة الإنسانية ونرفض استهداف المدنيين، فالإنسان خلقه الله وكلنا جميعا ننتمي إلى اسرة بشرية واحدة ويجب أن يصان حق كل انسان في الحياة وشعبنا الفلسطيني يعشق الحياة والحرية والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام.