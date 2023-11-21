الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

غدًا.. البابا فرنسيس سيلتقي عائلات رهائن فلسطينيين وإسرائيليين

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

أكّدت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي لقائين منفصلَين للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان – على هامش المقابلة العامّة غدًا الأربعاء مع عائلات رهائن إسرائيليين مُحتجَزين في غزة، وعائلات فلسطينيين مُحتَجَزين لدى الإسرائيليين، على أن تجري اللقاءات في توقيتَين مختلفَين.

تتخذ طابعًا إنسانيًا

وقد شرح مدير دار الصحافة ماتيو بروني أنّ اللقاءات “تتّخذ طابعًا إنسانيًّا”، نزولًا عند رغبة البابا في التعبير عن قُربه الروحي من معاناة الجميع… إذ أنّ كلّ إنسان ثمين في عينَي الله ويحقّ له العَيش بسلام”.

كلمات الكاردينال بارولين

في سياق متّصل، كان الكاردينال بارولين (الذي طرح عليه صحافيّون أسئلة على هامش لقاء عُقِدَ في سفارة إيطاليا لدى الكرسي الرسولي) قد أكّد أنّ أمانة سرّ الدولة الصغيرة تعمل على تحقيق هذه اللقاءات، مع إطلاق البابا نداءات لتحرير الأسرى ووقف إطلاق النّار وإيجاد حلّ للمأساة الدائرة منذ أكثر من شهر في الشرق الأدنى.

جدير بالذكر أنه وبدعوة من صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندريّة وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، عُقد سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة بدار القديس إسطفانوس. وقد حضر الآباء المطارنة والأساقفة.

وبدأت الاجتماعات بالصلاة من أجل الكنيسة بكل مؤمنيها. وكذلك الصلاة من أجل كل الشعوب التي تعاني ويلات الحروب، هذه الأيام، الشعوب التي تعاني التهجير والعقاب الجمعي. وتضرع آباء السينودس إلى الرب أن يعطي الحكمة والبركة لكل قادة هذه الدول المتحاربة ليوقفوا هذه الحروب سريعا من أجل سلام العالم.

وبعد الصلاة الافتتاحية بدأت اجتماعات السينودس، وفي ختام الاجتماعات، أصدر الآباء البيان الآتي:

أطلع غبطة البطريرك إبراهيم إسحق آباء السينودس على ما تمَّ تداوله في سينودس الأساقفة بروما، والخاص بموضوع "السير معا ككنيسة". 

وأوضح غبطته أن الكنيسة الكاثوليكية كلها تتطلّع إلى أن يسهم كل مؤمن فيها بدور فاعل في حياة وخدمة الكنيسة.

واطلع آباء السينودس على تقرير عن مؤتمر كنائس البحر المتوسط، الذي انعقد في مرسيليا من 20 – 24 سبتمبر 2023.

وقد شاركت فيه كنيستنا وأعلنت بوضوح أن مصرنا الحبيبة بذلت جهودا مضنية لوقف الهجرة غير الشرعية من سواحلها على البحر المتوسط.

وطالبت الكنيسة الكاثوليكية في مصر الدول الأوروبية بضرورة وإنقاذ وحماية ورعاية المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إليها من سواحل مختلفة على البحر المتوسط.

للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان رهائن إسرائيليين م حتج زين فلسطينيين م حت ج زين عائلات فلسطينيين عائلات رهائن إسرائيليين

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