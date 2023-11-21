الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأديرة تغلق أبوابها بالتزامن مع صوم الميلاد المجيد

صوم الميلاد المجيد
صوم الميلاد المجيد

أعلنت أديرة قبطية  إغلاق أبوابها تزامنًا مع بدايه صوم الميلاد المجيد، والذي يبدأ في 26 نوفمبر 2023 ويستمر حتى عيد الميلاد المجيد.

وخلال صوم الميلاد المجيد لعام 2023، تعلن الأديرة عن إغلاق أبوابها أمام الزوار، وذلك كعادة الرهبان والراهبات الأديرة بإغلاق أبواب الأديرة ومنع استقبال الزوار، وذلك لحاجة رهبان الأديرة بقضاء خلوة صوم الميلاد، على أن تفتح أبوابها أمام الزوار صباح عيد الميلاد المجيد.

دير المحرق سيغلق أبوابه من الاثنين إلى الخميس من كل أسبوع

وقال الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، أنه سيغلق دير السيدة العذراء مريم والمعروف بالمحرق بأسيوط، عن إغلاق أبوابه سواء للأفراد أو الرحلات في فترة صوم الميلاد المجيد، وذلك أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع.

وتابع أسقف ورئيس دير المحرق، في بيان له، أن الدير سيفتح أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة الخامسة صباحًا حتي السابعة مساءً.

 دير الأنبا أنطونيوس يفتح أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد

أما الأنبا يسطس، أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، فقد قال في بيان له، إن دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس يعلن أنه سوف يتم غلق أبواب الدير سواء للأفراد أو الرحلات في فترة صوم الميلاد المجيد، باستثناء أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، مع أستمرار السماح بقضاء فترة  خلوة طوال الأسبوع للضيوف.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأحد 26 نوفمبر صوم الميلاد المجيد وذلك لمدة 42 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والتي تحل في 7 يناير 2024، ويعد صوم الميلاد المجيد صومًا من أصوام الدرجة الثانية، والذي يسمح فيه بأكل السمك، ماعدا يومي الأربعاء والجمعة.
وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.
وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 9 ديسمبر المقبل، لبدء شهر كيهك، هو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.
ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور القبطية، ويبدأ في 9 ديسمبر من كل عام، ويتميز ذلك الشهر بأنه الشهر أكثر روحانية وأكثر تقديسًا لدى الأقباط، ويسمي بالشهر المريمي نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، وخصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويعرف أيضًا بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.
 

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