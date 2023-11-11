بطريركية الروم الأرثوذكس: لا إضاءة لشجرة الميلاد في بيت لحم

قال الأب عيسى مصلح، الناطق الإعلامي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، إن الظروف الأليمة والحزينة بشكل استثنائي التي يعيشها أبناء شعبنا في سائر أنحاء فلسطين وخاصة في قطاع غزة، حتّمت على بطاركة ورؤساء الكنائس اتخاذ قرار اقتصار الاحتفالات بعيد الميلاد على الشعائر الدينية، والالتزام بالجوانب الروحية من العيد، والصلاة لخلاص شعبنا من ويل الحرب وألم فقدان الأعزاء، ومساندة الأهل في غزة من خلال تقديم كل أشكال الدعم لهم.

وأضاف الأب مصلح، أنه لن يكون هناك إضاءة لشجرة عيد الميلاد او أي مظاهر للاحتفالات في مدينة الميلاد - بيت لحم والقدس وغيرها من المدن والقرى التزامًا بقرار البطاركة ورؤساء الكنائس.

بطريرك القدس يسعى لدخول غزة

وتابع: كما أن غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، يعمل جاهدًا مع طاقم ادارة البطريركية لايجاد سبُل لوصوله الى غزة للوقوف مع أبناء شعبنا وأبناء كنيستنا في هذه الظروف الصعبة التي تُقصف بها دور العبادة من مساجد وكنائس، وتنعدم فيها الحماية للمستشفيات والملاجئ، مؤكدًا بأنه بالرغم من القصف، إلا أن جميع الكنائس والمؤسسات التابعة لها ستبقى مفتوحة لاستقبال اهلنا في غزة، وخاصة العائلات التي اضطرت الى النزوح او اخلاء منازلها المدمرة مطالبا التعاضد والوحده في هده اللحظات العصيبه التي تمر بها الأرض المقدسة.

وشدد الناطق الإعلامي باسم البطريركية على أن غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، يواصل الليل بالنهار مع اخوانة البطاركة ورؤساء الكنائس من أجل تجنيد الدعم الدولي اللازم لوقف إطلاق النار، وإعادة الحياة والأمل لابناء شعبنا في قطاع غزة، وأن غبطته على تواصل دائم مع رعيته في غزة ويصلي معهم ومن أجلهم وأجل جميع الناس في القطاع، ويعمل من اجل احقاق الحق ورفع الظلم وتحقيق العدل والسلام في أرضنا المقدسة.