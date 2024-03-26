المطران شامى يترأس قداس عيد البشارة بشبرا

ترأس مساء أمس، المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، قداس عيد البشارة المجيد، وذلك بكنيسة سيدة البشارة بشبرا.

شارك في الصلاة الإكسرخوس جورج بنا، راعي الكنيسة، والوكيل البطريركي بالسودان، والأرشمندريت بيو فرح، الوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكندرية، وراعي كاتدرائية القيامة، بالظاهر.

حضر أيضًا عدد كبير من مؤمني مختلف كنائس القاهرة، وأبناء رعية السودان، والأخوات الراهبات، حيث ألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان 'السير على خطى مريم بالتواضع وتسليم الذات".

واحتفلت الكنيسة الكاثوليكية أمس بعيد البشارة المجيد لعام 2024

تحتفل الكنائس الأرثوذكسية بعيد البشارة في 7 أبريل 2024، وهو أحد الأعياد السنوية في الكنيسة بل أهمها، لكونه أول الأعياد المسيحية.

وتقيم الكنائس القبطية صلوات القداسات الإلهية على مدار اليوم، لإتاحة أكبر قدر من الأفراد للمشاركة في احتفالات عيد البشارة 2024.

أيقونة البشارة



وفى أيقونة البشارة يظهر الملاك جبرائيل وهو يبشر السيدة العذراء بميلاد المخلص الذي سيحل بسلامه على الأرض، ويحمل الملاك جبرائيل غصن زيتون رمزًا للسلام، ونظرة السيدة العذراء بريئة ومندهشة كيف يكون لها هذا وهي لا تعرف رجلًا، كما أن إشارة يد السيدة العذراء توضح خضوعها لمشيئة الله، أما ملابس السيدة العذراء وتسمى بلغة ألوان الفن القبطي إشارة إلى أنها بشر مثلنا، فهي تنتظر الخلاص وقالت تبتهج نفسي بالله مخلصي.

وترتدي العذراء مريم رداء أزرق لون السماء لأنها سماء ثانية بينما اللون الأحمر رمز للمجد والفداء الذي سيتممه المسيح، وشعاع النور يسقط من السماء على العذراء رمزًا لحلول الروح القدس عليها، وتظهر ستائر خلف السيدة العذراء رمزًا لخيمة الاجتماع حيث يقابل يهوه شعبه في العهد القديم والكتاب المفتوح أمامها مكتوب فيه ها العذراء تحبل وتلد ابنًا وتدعو اسمه عمانوئيل.