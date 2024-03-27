الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز

الكرازة

الأنبا توما حليم.. 3 عقود من الخدمة الكهنوتية

الأنبا توما حليم
الأنبا توما حليم

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، بعيد السيامة الكهنوتية (30 عاما) لصاحب النيافة الانبا توما حليم مطران ايبارشية سوهاج.


وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن الأنبا توما حليم حبيب 
 

  • ولد عماد حليم حبيب (الأنبا توما حليم)  بمدينة  سوهاج في 6 يوليو1963
     
  • حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1985
     
  • وعمل في مهنة المحاماة لمدة عامين.
     
  • التحق بالكلية الإكليريكية بالمعادي ‏ عام 1987 ودرس الفلسفة 
     
  • وفي أكتوبر 1989 أرسل في بعثة دراسية إلى روما لتكملة الدراسات اللاهوتية بجامعة الأوربانيانا التابعة لمجمع انتشار الإيمان بالفاتيكان.
     
  • و في 27 مارس 1994 سيم كاهنا على يد غبطة البطريرك الأنبا إسطفانوس الثاني غطاس بطريرك للأقباط الكاثوليك  بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة 
     
  • وخدم برعية الأقباط الكاثوليك بروما من عام 1994 بجانب الدراسة وفي 1996 تم ترشيحه للدراسة في الأكاديمية الدبلوماسية للكرسي الرسولي الفاتيكان 
     
  • في يونيو 1998 قدم رسالة الدكتورة في القانون الكنسي بعنوان حقوق وواجبات بطريرك الإسكندرية من سنة 1895 إلى 1921 وحصل على درجة الامتياز من معهد الدراسات الشرقية بروما وفي يوليو من نفس العام أنهي دراسته في الأكاديمية الدبلوماسية.
     
  • وتم إرساله في أول بعثة له في أغسطس 1998 إلى هندوراس في أمريكا اللاتينية؛ ثم خدم في رواندا ثم الكويت ثم إيران وفي العراق؛ وفي لبنان» وفي هولندا وفي الجزائر وفي سوريا وفي مالطا. 
     
  • وفي 25 يونيو 2000 منحة قداسة البابا درجة مونسنيور، ليكون أول كاهن قبطي كاثوليكي يلتحق بالسلك الدبلوماسي للكرسي البابوي للفاتيكان.
     
  • عمل مستشارا لسفارة الفاتيكان في مالطا؛ قبيل انتخابه مطرانًا لكرسي سوهاج
     
  • ويجيد العديد من اللغات منها الإنجليزية والإيطالية والإسبانية والفرنسية
     
  • وقد انتخبه السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية في جلسته المنعقدة بدار القديس اسطفانوس بالمعادي يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020 مطرانا لكرسي سوهاج، وقد اعتمد قداسة البابا فرنسيس يوم 3 نوفمبر 2020 هذا الانتخاب خلفا لنيافة الأنبا باسيليوس فوزي الذي تم انتخابه مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا. 
     
  • وتمت سيامته الأسقفية وتجليسه علي كرسي سوهاج في 23 يناير 2021 بكاتدرائية يسوع الملك بمدينة طهطا علي يد غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الكرسي الاسكندري للأقباط الكاثوليك وسفير الفاتيكان المطران نيكولاس هنري والمطران كلاوديو لوراتي مطران اللاتين والمطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية وأعضاء السينودس البطريركي الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط والأنبا يوسف أبو الخير المطران الشرفي لسوهاج والأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي للاسماعيلية والأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للمنيا والأنبا عمانوئيل مطران الأقصروالأنبا توماس عدلي مكران الجيزة والأنبا باسيليوس فوزي مطران المنيا والأنبا باخوم نصيف النائب البطريركي لشئون الايبارشية البطريركية  البطريركي والأنبا دانيال لطفي مطران الاسماعيلية والأنبا بشارة مطران ابو قرقاص
الكنيسة القبطية الكاثوليكية بعيد السيامة الكهنوتية الأنبا توما حليم مطران إيبارشية سوهاج الأنبا توما حليم حبيب

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