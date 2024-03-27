الأنبا توما حليم.. 3 عقود من الخدمة الكهنوتية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، بعيد السيامة الكهنوتية (30 عاما) لصاحب النيافة الانبا توما حليم مطران ايبارشية سوهاج.



وفي هذا التقرير نستعرض أبرز المعلومات عن الأنبا توما حليم حبيب

