الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الكرازة

الدكتور القس أندريه زكي: لقاؤنا في الأعياد لقاء محبة صادق من القلب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برفقة وفد رفيع من قيادات الطائفة الإنجيلية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في مقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نشكر الله على سلام واستقرار بلادنا

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية خلال اللقاء: «نشعر بسعادة كبيرة بزيارة فضيلتكم، صاحب المواقف الوطنية المؤثرة، ونؤمن بأن لقاءنا في الأعياد هو لقاء محبة صادق من القلب"، مضيفا "ونحن معًا في قلب العاصمة الإدارية اليوم نشكر الله على سلام واستقرار بلادنا، ونشكر القيادة السياسية التي توكد دائمًا على معنى وقيمة المواطنة".

ومن جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته وتقديره الكبير بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق بعيد الفطر، قائلًا: "تهنئة اليوم تعكس حقيقة العلاقة التي نحرص عليها ونسعى لها ونحن في عصر المواطنة على أرض الواقع" مضيفًا "يجمعنا تاريخ من العمل المجتمعي الصادق، ودور الهيئة الإنجيلية الوطني وتأثيرها الحيوي في المجتمع المصري تحت مظلة التحالف الوطني، والمساهمة في صكوك الأضاحي يعكس نموذج المواطنة الكاملة".

 توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

وكانت قد نفذت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، الاثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تعزيز الجهود والعمل معًا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين نوعية الحياة لهم وتفعيل اندماجهم داخل المجتمع والوصول إلى الحقوق والخدمات بشكل متساوٍ وعادل بدون أي تمييز، بما يتماشى مع التوجهات والاستراتيجيات على المستوى الدولي والإقليمي والقومي، مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.  

وقد عبر الطرفان عن سعادتهما بتوقيع هذا البروتوكول وتطلعاتهم الإيجابية لخدمه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، واتفق  الطرفان على تحديد لجنة تنفيذية مشتركة من الجهتين، لوضع خطة عمل لوضع  البروتوكول في حيز التنفيذ الميداني في أسرع وقت ممكن.
 

ر القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر قيادات الطائفة الإنجيلية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ب حلول عيد الفطر المبارك

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