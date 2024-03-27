الأنبا بيجول يُشارك في نهضات الصوم الكبير بإيبارشية نقادة

شارك الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، في نهضة الصوم المقدس من كنيسة الشهيدة دميانة بنقادة.

جاء ذلك بدعوة من الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص ورئيس دير الملاك ميخائيل العامر ببرية الأساس بنقادة وبحضور لفيف من الاباء الكهنة والشعب.



يذكر أنه تنظم إيبارشية نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس، نهضات الصوم الكبير لعام 2024، وذلك تحت إشراف الأنبا بيمن مطران الإيبارشية.

وكانت قد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 11 مارس الجاري، الصوم الكبير، الذي يستمر حتى عيد القيامة 2024.

وبالتزامن مع بدء الكنيسة الصوم الكبير نرصد في هذا التقرير كيف يتم تحديد موعد الصوم:-

يختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد الذي يحدد في أي سنة من السنين بحسب قاعدة حسابية مضبوطة بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه وإنما في يوم الأحد التالي له حسب تعاليم كنيسة الإسكندرية والتي تبعها العالم كله في القرون الأولى للمسيحية بحيث لا يأتي المرموز إليه قبل الرمز وبحيث لا نعيد مع اليهود، مع الاحتفاظ بيومي الجمعة لتذكار صلب السيد المسيح والأحد لقيامته.

وفي الصوم لا بد من الانقطاع عن الطعام لفترة من الوقت، وفترة الانقطاع هذه تختلف من شخص إلى آخر بحسب درجته الروحية واختلاف الصائمين في سنهم واختلافهم أيضًا في نوعية عملهم ولمن لا يستطيع الانقطاع حتى الساعة الثالثة من النهار فإن فترة الانقطاع تكون بحسب إرشاد الأب الكاهن.

أما عن الأسماء التي تعرف بها أسابيع الصوم الكبير فهي تتفق مع قراءات هذه الأسابيع فلقد قسمت الكنيسة الصوم الكبير إلى سبعة أسابيع يبدأ كل منها يوم الإثنين وينتهي يوم الأحد، وجعلت لأيام كل أسبوع قراءات خاصة ترتبط بعضها البعض، ويتألف منها موضوع عام واحد هو موضوع الأسبوع.

زيارة الانبا بيجول

زيارة الانبا بيجول

زيارة الانبا بيجول

زيارة الانبا بيجول

زيارة الانبا بيجول

زيارة الانبا بيجول