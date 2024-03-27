الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس قداسًا بكنيسة الصم

رئيس الاسقفية
رئيس الاسقفية

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي في كنيسة يسوع نور العالم الأسقفية للصم بمصر القديمة، حيث قام بخدمة تثبيت ثمانية أعضاء جُدد من رعايا الكنيسة، وذلك بحضور القس كليمنت راعي كنيسة الصم الأسقفية.

تحدث رئيس الأساقفة في كلمتهِ عن التجارب التي مر بها السيد المسيح، حيث نتعلم منها ونتمثل بخطاه في حياتنا دائمًا، مؤكدًا  أهمية الانتباه للتجارب التي نمر بها لأنها تساعدنا للتقرب من السيد المسيح.


وفي نهاية الخدمة، احتفلت الكنيسة بعيد الأم، حيث تم توزيع هدايا على الأمهات تقديرًا لدورهن العظيم في تربية الأبناء وخدمتهم بالكنيسة.

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية القداس الإلهي كنيسة يسوع نور العالم ا الأسقفية

مواد متعلقة

كيف عرفت الكنائس المسيحية الصوم الكبير؟

الليله.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظة الأربعاء الأسبوعية

الأنبا توما حليم.. 3 عقود من الخدمة الكهنوتية

الدكتور القس أندريه زكي: لقاؤنا في الأعياد لقاء محبة صادق من القلب

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يترأس قداس أحد الشعانين ببازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ

المطران شامى يترأس قداس عيد البشارة بشبرا

الأنبا مقار يترأس اجتماع مجمع كهنة مراكز الشرقية ومدينة العاشر

المطران عطا الله حنا: العالم عاجز عن وقف الحرب في غزة

الأكثر قراءة

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

كشف السبب وراء انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

رسالة برلمانية شديدة اللهجة لوزير الخارجية البريطانى بشأن إسرائيل (التفاصيل الكاملة)

5 مصابين فى انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

"مودرن فيوتشر" يزف بشرى سارة بشأن الحالة الصحية لأحمد رفعت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلى.. واستمرار استهداف مجمع الشفاء بغزة

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل