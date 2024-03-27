رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس قداسًا بكنيسة الصم

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي في كنيسة يسوع نور العالم الأسقفية للصم بمصر القديمة، حيث قام بخدمة تثبيت ثمانية أعضاء جُدد من رعايا الكنيسة، وذلك بحضور القس كليمنت راعي كنيسة الصم الأسقفية.

تحدث رئيس الأساقفة في كلمتهِ عن التجارب التي مر بها السيد المسيح، حيث نتعلم منها ونتمثل بخطاه في حياتنا دائمًا، مؤكدًا أهمية الانتباه للتجارب التي نمر بها لأنها تساعدنا للتقرب من السيد المسيح.



وفي نهاية الخدمة، احتفلت الكنيسة بعيد الأم، حيث تم توزيع هدايا على الأمهات تقديرًا لدورهن العظيم في تربية الأبناء وخدمتهم بالكنيسة.