وفاة الراهب القمص غبريال البراموسي من رهبان دير البراموس بوادي النطرون

أعلن دير البراموس بوادي النطرون، عن وفاة الراهب القمص غبريال البراموسي من رهبان دير السيدة العذراء البراموس بوادي النطرون، عن عمر ناهز ٨٠ سنة، بعد أن قضى في الرهبنة ما يزيد عن ٤٤ سنة.

ولد الأب المتنيح يوم ١٠ مايو ١٩٤٤ في القاهرة، وترهب بدير البراموس في يناير ١٩٨٠، ونال درجة القسيسية في شهر نوفمبر من العام ذاته، والقمصية في يوليو ٢٠٠٠.

وأقيمت صلوات تجنيز الراهب الشيخ في ديره بحضور أسقف ورئيس الدير الأنبا إيسيذورس، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا لوقا أسقف جنوبي فرنسا وسويسرا الفرنسية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية، والأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء للأنبا إيسيذورس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء البراموس بوادي النطرون، ولمجمع رهبان الدير، في نياحة الأب المبارك الراهب القمص غبريال البراموسي، ويلتمس عزاءً لأسرته المباركة ولكل محبيه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.