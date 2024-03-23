السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الأنبا نيقولا أنطونيو يروي ذكرياته في يوم سيامته راعيا لطنطا

الأنبا نيقولا انطونيو
الأنبا نيقولا انطونيو

روى المطران نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له ذكرياته في يوم سيامته راعيا لطنطا، إذ قال إنه في يوم 23 مارس 2001، وهو نفس يوم مولده، تمت سيامته متروبوليتًا على إبراشية إرموبوليس (طنطا) وتوابعها بوضع يد مثلث الرحمات صاحب الغبطة البابا بتروس السابع ومشاركة المتروبوليت ثيوفيلاكتوس والأسقف الكسيوس من بطريركية الإسكندرية في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بالقاهرة في منطقة الحمزاوي. وقد احتفظ في السيامة باسم القديس نيقولاوس شفيعه. كما عاون في الخدمة لفيف من كهنة البطريركية. 

حضر السيامة السفير اليوناني لدى مصر، ولفيف من كهنة البطريركية من القاهرة والإسكندرية، ممثلين عن الكنائس الأخرى في مصر ومجلس كنائس الشرق الأوسط، رؤساء مجالس رعايا الكنائس العربية واليونانية التابعة للبطريركية، فرقة كشافة الشرق لمنطقتي القاهرة ومصر الجديدة. وحشد غفير من المؤمنين من كنائسنا من جميع أنحاء مصر ومن مختلف الكنائس.

 

الكنائس المختلفة في مصر القبطية الأرثوذكسية الكاثوليكية الروم الارثوذكس الإنجيليه الأسقفية الأنجليكانية عدة مناسبات هامة

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