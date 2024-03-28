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الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد السيامة الكهنوتية للأنبا باسيليوس فوزي

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية وايبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك بعيد السيامة الكهنوتية لصاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران كرسي  المنيا 

أبرز المعلومات عن الأنبا باسيليوس فوزي

 

  • ولد الأنبا باسيليوس (عادل فوزي الضبع) في مدينة المنيا يوم 16 ديسمبر 1956م
  • أنهى دراسته بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1978م والتحق بالكلية الاكليريكية بالمعادي وحصل علي ليسانس الفلسفة واللاهوت وسيم كاهنًا في 28 مارس عام 1980 علي يد الأنبا أنطونيوس نجيب مطران ايبارشية المنيا في كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا
  • وعين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980 واستمر فيها حتي عين راعيًا لكنيسة القديسة تريزا بمدينة مغاغة عام 1983.
  • ومنذ عام 1989 عين راعيًا لكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا ومديرًا لمجموعة مدارس الراعي الصالح التابعة لايبارشية المنيا حتي تم انتخابه من سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية في يونيو 2019 مطرانًا لايبارشية سوهاج خلفا للأنبا يوسف ابو الخير
  • واعتمد قداسة البابا فرنسيس انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية الأب باسيليوس فوزي يوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2019
  • وتمت سيامته الأسقفية وتجليسه على كرسي سوهاج يوم السبت 3 أغسطس 2019 بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا على يد صاحب الغبطة والقداسة الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الكرسي الاسكندري للأقباط الكاثوليك والكردينال الأنبا أنطونيوس نجيب وأصحاب النيافة أعضاء السينودس المقدس للأقباط الكاثوليك والقاصد الرسولي بمصر المونسينيور برونو موزارو واختار شعار أسقفيته (نعلن الحق بالمحبة).
  • واعتمد قداسة البابا فرنسيس يوم 3 نوفمبر 2020 انتخاب نيافة الانبا باسيليوس فوزي مطران ايبارشية سوهاج مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للمنيا وتم تجليس نيافة الأنبا باسيليوس في 13 نوفمبر 2020 بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.
  • و مدبرا بطريركيا لإيبارشية قسقام القوصية من أكتوبر 2022 حتى مايو 2023
الكنيسة القبطية الكاثوليكية إيبارشية المنيا الانبا باسيليوس مطران كرسي المنيا باسيليوس فوزي مطران كرسي المنيا

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