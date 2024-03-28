الخميس 28 مارس 2024
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الكرازة

الأنبا أرساني يشارك في حفل إفطار رمضاني بالسفارة المصرية بلاهاي

الأنبا أرساني
الأنبا أرساني

شارك الأنبا أرساني أسقف هولندا، مساء أمس، في حفل افطار رمضاني والذي أقامه السفير حاتم عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية  لدى مملكة هولند، وذلك بمدينة لاهاي بمقر السفارة.
 

حضر الاحتفال أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في هولندا، ووفد من الكنيسة القبطية بهولندا.

 الأنبا أرساني يصلى قداس عيد الصليب بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام
 

وفي سياق آخر، صلى الأنبا أرساني اسقف هولندا قداس عيد الصليب المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام في هولندا.
حضر القداس الإلهي الآباء كهنة الكاتدرائية القمص بافلوس سعيد، والقمص متاؤس بشارة والشمامسة واعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية تحتفل بعيد الصليب المجيد مرتين فى السنة، وهم الأول في اليوم السابع عشر من شهر توت الثاني في اليوم العاشر من شهر برمهات.

الانبا ارساني اسقف هولندا السفير حاتم عبد القادر حفل إفطار رمضاني مدينة لاهاي الكنيسة القبطية بهولندا

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