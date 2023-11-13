الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف هولندا يتم رسامة 30 شماسا بكنيسة الملاك ميخائيل والأنبا انطونيوس بأيندهوفن

الأنبا أرساني
الأنبا أرساني

صلى نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة أيندهوفن الهولندية، وعقب صلاة الصلح، أتم  طقس رسامة 30 شماسًا من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس (قارئ) وسط فرحة شعب الكنيسة.

عمدة ايندهوفن يزور الكنيسة

وقرب نهاية القداس حضر إلى الكنيسة عمدة مدينة ايندهوفن Jeroen Dijsselbloem، والذي تولى منصبه في سبتمبر 2022، وأراد زيارة الكنيسة للتعرف على المجتمع القبطي بالمدينة.

وألقى الأنبا أرساني كلمة ترحيب به، كما ألقى العمدة كلمة عبر فيها عن سعادته بزيارته للكنيسة القبطية، وأهداه أسقف هولندا أيقونة العائلة المقدسة وكتاب عن تاريخ الكنيسة القبطية في هولندا باللغة الهولندية.

 تفقد فصول مدرسة الأحد 

كما تفقد العمدة فصول مدارس الأحد والشباب وفي نهاية الزيارة عبر عمدة المدينة عن سعادته بهذا اللقاء المتميز، وأبدى إعجابه بارتباط الجيل الثاني بكنيستهم وتواجدهم فيها بشكل مستمر واشتراكهم في الأنشطة المتعددة الموجودة بها.

 رسامة 70 من أبناء كنيسة السيدة العذراء ببني سويف في رتبة أغنسطس 

 في سياق آخر، صلى الأنبا غبريال أسقف بني سويف القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا كاراس في مدينة إهناسيا التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 70 من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس ( قارئ)، للخدمة بالكنيسة ذاتها، كما دشن نيافته قبل القداس جرن المعمودية بالكنيسة ذاتها على اسم القديس يوحنا المعمدان.

وايضا صلى الأنبا اكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي،  بكنيسة الأمير تادرس بكمبوند جاردينيا، شرق مدينة نصر، وبعد صلاة الصلح سيم الشماس مينا ويلسون في درجة "دياكون"، ومن المقرر أن تتم سيامة الدياكون الجديد كاهنًا الأسبوع الجاري.

شارك في صلوات القداس والسيامة، الأب القس مرقس زغلول، وشعب الكنيسة وسط أجواء من الفرحة، بالكاهن الجديد الذي سيسيم لأول مرة لهذه الكنيسة.

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