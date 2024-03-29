من وراء القضبان.. رسالة الأمل من الأنبا توما حبيب والرابطة الإنجيليّة لخدمة السجون

استقبل نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، يرافقة الأب عِمّانُوئِيل محروس، مسؤول خدمة يسوع السجين بالإيبارشيّة، القس هاني سند، الزائر لمركزي ١، ٤، بمجمع الإصلاح والتأهيل، بأخميم، والأخ إيهاب نور، مسؤول الخدمة بسوهاج.

هدف اللقاء إلى التنسيق المشترك بين الكنيسة الكاثوليكيّة، والكنيسة الإنجيليّة، من أجل خدمة أفضل للنزلاء، وأسرهم.

واختتم اللقاء بتقديم التهنئة القلبيّة، إلى صاحب النيافة، بمناسبة عيد سيامته الكهنوتيّة الثلاثين، متمنين له خدمة مثمرة، ومباركة في حقل الربّ.

وعلى صعيد أخر، ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اجتماع خدمة يسوع السجين بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

حضر اللقاء الأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي، حيث استمع صاحب النيافة إلى جميع الآراء، والتحديات، من قبل الخدام، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا أهمية التفاني في الخدمة.

كذلك، ألقى الأب المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "البناء الروحي للخادم"، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بأسر أعضاء الخدمة، على كافة المستويات، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

بطريرك الأقباط الكاثوليك يزور دير سيدة البشارة بالإسكندرية

وكان قد زار غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، دير سيدة البشارة، وذلك يومي السابع والعشرين، والثامن والعشرين من الشهر الجاري، بحضور الأب كيرلس تامر، رئيس الدير.

تضمنت الزيارة الاحتفال بعيد البشارة، الذي يوافق العيد السنوي للدير، حيث قدم الأب البطريرك كلمات التشجيع لأعضاء الدير، كما تفقد غبطته الأحوال الرعوية للدير، متمنيًا للجميع خدمة مثمرة.

وتحتفل الكنائس المسيحية بجمعة ختام الصوم الأربعيني المقدس، في الجمعة 26 أبريل 2024.

وتعتبر جمعة ختام الصوم هى نهاية الأربعين يومًا التي صامها المسيح، وبعد حذف صوم الاستعداد، سيكون الأقباط صاموا خمسة أسابيع متتالية.

وأطلقت الكنيسة اسم "جمعة ختام الصوم لأن بها ينتهى الصوم الأربعينى المقدس، حيث سبق الصوم الأربعيني أسبوع الاستعداد، ويعقبه أسبوع الآلام الذى ينتهى بقداس سبت الفرح وعيد القيامة المجيد".

ويجمع طقس جمعة ختام الصوم بين طقس الأيام والآحاد فى الصوم الكبير فيرفع بخور باكر بطريقة السبوت والآحاد فى الصوم مع ملاحظة أن تقرأ النبوات وتقال الطلبة مع المطانية كما فى أيام الصوم المقدس.