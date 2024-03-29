الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

التمكين ينير طريق فتيات المنيا.. لقاء السفيرة الأمريكية مع الهيئة الإنجيلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمحافظة المنيا السفيرة هيرو مصطفى سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها، فى أحد مقرات الهيئة CBoat، وذلك للتعرف على أنشطة وعمل الهيئة الإنجيلية، والتعرف على إنجازات مشروع تمكين الفتيات، وذلك في ٤ قرى بمحافظة المنيا، والذي تنفذه وحدة التنمية المحلية ومنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالشراكة مع مؤسسة النداء وبتمويل من المعونة الأمريكية.

وبدأ اللقاء بالترحيب بالسفيرة هيرو مصطفى والوفد المرافق، وكان في استقبالها من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية الأستاذة سميرة لوقا، رئيس قطاع أول الحوار، والأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية، ومن قيادات مؤسسة النداء الدكتورة هبة حندوسة، المدير المؤسس والأستاذ رامي حسن، مدير البرامج، وتم عرض أنشطة الهيئة الإنجيلية ومؤسسة النداء وعمل حوار مفتوح مع السفيرة لمناقشة  التحديات التي تواجهنا نتيجة التحديات العالمية وأثرها على الاقتصاد والمنطقة وكيفية التعامل معها، ثم تم عقد جلسة مع القيادات أبطال التغيير المجتمعين وعدد من المستفيدين في المبادرات المحلية التي يتم تنفيذها من خلال قيادات أبطال التغير في المجتمعات.

إشادة بمجهودات الهيئة الإنجيلية

من جانبها أشادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة بمجهودات وتأثير الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ومؤسسة النداء بجانب تأثير مشروع تمكين الفتيات، هذه الإنجازات العظيمة، والتي ظهرت نتائجها من خلال الشهادات الحية سواء من قيادات أبطال التغير أو المستفيدين من المبادرات المحلية المنفذة ميدانيًّا.

وخلال اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعتين تحدث خلاله كل من أبطال التغيير والمستفيدين حول أهمية تدخلات المشروع والتي تناولت مكونات التدريب ورفع الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحماية المرأة من العنف، التي قد تتعرض له، هذا بجانب التمكين الاقتصادي وعمل مشروعات اقتصادية بأفكار بسيطة متاحة بالمجتمع تعمل على تمكين المرأة اقتصاديًّا وزياده دخلها، كذلك تم التدريب ورفع الوعي وتنفيذ مبادرات مجتمعية حول تعزيز مبادئ قبول واحترام الآخر المختلف، وتعزيز قيم السلام والتسامح والمحبة بين كل أطياف المجتمع.

الهيئة القبطية الانجيلية ة للخدمات الاجتماعية السفيرة هيرو مصطفى سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة مشروع تمكين الفتيات حوار الثقافات

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