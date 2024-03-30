السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

المطران شامي يترأس قداس عيد البشارة بطنطا

المطران جان ماري
المطران جان ماري شامي

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، قداس عيد البشارة المجيد، وذلك بكنيسة سيدة البشارة، بطنطا.


شارك في الصلاة الإيكونوموس مكاريوس جاويش، راعي الكنيسة، والأرشمندريت بيو فرح، راعي كاتدرائية القيامة، بالظاهر، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكندرية، والأب سليمان كشاشا المخلصي، بالإضافة إلى الأب صموئيل جرجس، راعي كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس للأقباط الكاثوليك، بطنطا.


حضر أيضًا المتروبوليت نيقولا أنطونيو، متروبوليت طنطا وتوابعها للروم الأثوذكس، والنائب البطريركي للناطقين باللغة العربية، والأرشمنديت فيكتور فانوس، راعي كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، بطنطا.


وألقى المطران عظة الاحتفال بعنوان "مريم أحشاء الرحمة الإلهية".
 

المطران جان ماري جان ماري شامي النائب البطريركى للروم الملكيين قداس عيد البشارة المجيد عيد البشارة

مواد متعلقة

المطران عطاالله حنا: الاحتلال فشل فى تهجيرنا قسريًا

خميس الأسرار.. البابا فرنسيس يغسل أقدام 12 سجينة فى روما

صلب خلالها المسيح.. بطريرك اللاتين بالقدس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بكنيسة القيامة

التمكين ينير طريق فتيات المنيا.. لقاء السفيرة الأمريكية مع الهيئة الإنجيلية

الأنبا باسيليوس يستقبل المطران شيحان فى رياضة الصوم الأربعينى بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة

الروحانيات تملأ الكنائس الغربية مع اقتراب عيد القيامة.. ورؤساء الكنائس فى القدس يوجهون رسالة للسلام

من وراء القضبان.. رسالة الأمل من الأنبا توما حبيب والرابطة الإنجيليّة لخدمة السجون

أقدام تغسل ودموع تمسح.. مشاعر جياشة فى احتفال خميس الأسرار

الأكثر قراءة

الاحتلال الإسرائيلى يتلقى ضربة جديدة عبر لبنان

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

عاجل.. رئيس وزراء بولندا: أوروبا تدخل حقبة ما قبل الحرب والقارة ليست مستعدة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 30-3-2024 في مصر

عاجل.. إيطاليا تعترض طائرات روسية فوق بحر البلطيق

اليوم 176 من العدوان.. الاحتلال يكثف هجماته في غزة ويواصل التصعيد بالضفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 176 من العدوان.. الاحتلال يكثف هجماته في غزة ويواصل التصعيد بالضفة

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة