المطران شامي يترأس قداس عيد البشارة بطنطا

ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، قداس عيد البشارة المجيد، وذلك بكنيسة سيدة البشارة، بطنطا.



شارك في الصلاة الإيكونوموس مكاريوس جاويش، راعي الكنيسة، والأرشمندريت بيو فرح، راعي كاتدرائية القيامة، بالظاهر، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكندرية، والأب سليمان كشاشا المخلصي، بالإضافة إلى الأب صموئيل جرجس، راعي كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس للأقباط الكاثوليك، بطنطا.



حضر أيضًا المتروبوليت نيقولا أنطونيو، متروبوليت طنطا وتوابعها للروم الأثوذكس، والنائب البطريركي للناطقين باللغة العربية، والأرشمنديت فيكتور فانوس، راعي كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، بطنطا.



وألقى المطران عظة الاحتفال بعنوان "مريم أحشاء الرحمة الإلهية".

