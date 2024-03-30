"الكاثوليكية" تحي ذكري الطوباوي اماديو التاسع دوق سافو.. فمن هو؟
تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم ذكري الطوباوي اماديو التاسع دوق سافوي
ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني
- ولد أماديو في اليوم الأول من شهر فبراير عام 1435م في قلعة تونون ليه با، على ضفاف بحيرة جنيف في هوت سافوي. هو أبن البكر للويس دوق سافوي، وآنا من قبرص ابنة يانوس ملك قبرص. عانى أميديو من الصرع مما سبب له العديد من الصعوبات.
- ومنذ صغره كان شديد الإيمان وعطوف على الفقراء، كان القداس اليومي والصلاة مصدر قوته.. رتب والده له زوجًا سياسيًا من فيولانت دي فالوا المعروفة باسم يولاند من فرنسا عام 1452م، شقيقة لويس الحادي عشر وأبنة شارل السابع ملك فرنسا، بحيث تنافست فرنسا والإمبراطورية الرومانية المقدسة على السيطرة على ممرات جبال الألب الهامة وطرق التجارية في سافوي. مما ادي إلى زيادة النفوذ الفرنسي في سافوي. أنجبت يولاند له عشرة أبناء.
- وخلال مجلس مانتوا الذي عقده البابا بيوس الثاني كان مؤيدًا لحملة تحرير القسطنطينية من الأتراك،وبسبب مرضه تمرد النبلاء، وتحالفوا مع إخوة أميديو وسجنوه، لاستبداله بوريث أكثر نشاطًا، حتى تدخل صهره، لويس الحادي عشر، لتحريره وهزيمة اللوردات. وبسبب صلاحه ومحبته تمكن بسلام من التغلب على اعدائه. كان في الأساس من دعاة السلام، وأيضًا كريمًا جدًا للفقراء الذين كانوا غالبًا ضيوفه.
- تم بناء العديد من الكنائس والأديرة في أميديو، وقدم تبرعات مختلفة للآخرين، بما في ذلك أثواب ثمينة لكاتدرائية فرشيلي.
- وعلى الرغم من كرمه الكبير، إلا أنه لم يكن يعاني من أي مشاكل اقتصادية، وبفضل الإدارة الحكيمة، تمكن أيضًا من سداد الديون التي تعاقد عليها أسلافه.
- كانت السنوات الأخيرة من حياة أميديو التاسع مؤلمة للغاية بسبب تكرار أزمات الصرع في عام 1469، وتنازل عن العرش لصالح يولاندا، لكن إخوته والنبلاء حاصروه لدرجة أن لويس الحادي عشر اضطر إلى التدخل لتحريره. كان أماديو ينتمي للرهبنة الفرنسيسكانية الثالثة.
- واثناء حياته وهب لهم بعض الأديرة، فضلًا عن منازل لرعاية الفقراء والمسنين. انتقل أميديو التاسع، المنهك من الحرب الأهلية، إلى فرشيلي، المدينة التي أحبها كثيرًا والتي أوصى بها كثيرًا
- . وقام بعناية ودعم الفقراء والأرامل والايتام. وتوفي أماديو بعطر القداسة في 30 مارس 1472م في فرشيلي ودُفنت رفاته في كاتدرائية أوسابيان القديمة، تحت درجات المذبح. وفى 3 مارس 1677م تم تطويبة من قبل البابا إينوست الحادي عشر