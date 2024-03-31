الأحد 31 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

ايبارشية نجع حمادى تكشف ترتيبات حفل تجليس الأنبا بضابا

الأنبا بضابا
الأنبا بضابا

كشفت إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس عن  ترتيبات حفل تجلیس نیافة الحبر الجليل الأنبا بضابا أسقف نجع حمادى وتوابعها بكاتدرائية  ماريوحنا الحبيب بنجع حمادى. 
 

وتابعت أنه سوف يقام حفل تجليس نيافه الأنبا بضابا عشية يوم السبت الموافق 13/ 4/ 2024 مع مراعاة الترتيبات الآتية:-
١) سوف يتم فتح أبواب الكنيسة  للمشاركين في احتفالية التجليس اعتبارًا من الساعة (2 عصرًا) مساء يوم السبت. 
 

٢) لن يتم السماح بدخول أى من الحضور أو الضيوف أو أفراد الشعب ما لم يكن يحمل دعوة خاصة للحضور محدد بها مكان المدعو داخل أى من قاعات مبنى الكنيسة أو مبنى الخدمات الملحق بالكنيسة. 
 

٣) سوف يقتصر دخول صحن الكنيسة على الفئات التالية: 
+  الأباء المطارنة والأباء الأساقفة المشاركين فى الصلاة. 
+  الأباء الرهبان والراهبات من خارج الايبارشية أو داخلها. 
+  الأباء الكهنة من خارج الايبارشية أو داخلها. 
+  خورس الشمامسة المحدد من قبل الأب الكاهن المسؤل. 
+   ممثلى الطوائف المسيحية. 
+   الضيوف من رجال الإدارة التنفيذية والأمن والمحافظة. 
+   الضيوف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإخوة الشيوخ المسلمين. 
 

٤) سوف يتم توزيع أماكن الحضور من أطياف الشعب كما يلى: 
* الدور الأول بالكنيسة قاصر على الرجال فقط من ممثلى كنائس الإيبارشية ويتم دخولهم بدعوة خاص ذات لون خاص من بوابة باب الحارة. 
* الأدوار الثانى والثالث بالكنيسة خاص بالسيدات ويكونوا ممثلين كنائس الإيبارشية ويتم دخولهم بدعوات خاصة ذات لون خاص من بوابة  البحر (باب المعمودية الجانب) 
* سوف يتم توزيع باقى أطياف الشعب على كل القاعات بالكنيسة ومبنى الأنبا كيرلس للخدمات وكذا نادى الكنيسة مع العلم أن كل قاعة لها سعة معينة ويتم الدخول لكل قاعة بدعوة خاصة بيها ذات لون خاص وتحمل اسم القاعة ومكانها مع مراعاة أن كل القاعات مجهزة بصوت وأيضًا شاشات ليد تليفزيونية.

إيبارشية نجع حمادي للاقباط الارثوذكس ع ترتيبات حفل تجلیس نیافة الحبر الجليل الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي بكاتدرائية ماريوحنا الحبيب

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