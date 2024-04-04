الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

محافظ جنوب سيناء يسلم جوائز بمليون جنيه لحفظة القرآن الكريم

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

سلم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جوائز مالية لعدد 10 من حفظة القرآن الكريم بواقع 100 ألف جنيه لكل منهم، في الاحتفال الذي نظمته مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية، وجمعية الوسيم لتنمية المجتمع المحلي، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة.

جاء ذلك  بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة،  واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، والشيخ السيد غيط، مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، والشيخ إسماعيل الراوي، مستشار المحافظ لشئون المساجد، وزيدان عبد الغفار مستشار المحافظ للتضامن الاجتماعي.

وأقيمت الاحتفالية بقاعة الاجتماعات بمبنى  محافظة جنوب سيناء بشرم الشيخ،  وبدأت الاحتفالية بالقرآن الكريم، وابتهالات دينية الطالب الأزهري إبراهيم بكر الراعي، والطلب محمد عبد الجليل، ثم تسليم الجوائز للفائزين من أبناء المحافظة.

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الاهتمام بحفظة القرآن الكريم أحد اهتمامات الدولة المصرية 

وأكد المحافظ في كلمته أن القرآن الكريم وحفظته في مصر أحد الركائز الأساسية لبناء وتكوين الشخصية والهوية المصرية، باعتباره من أهم مكونات وعناصر القوى الناعمة المصرية ضمن قوى ومقدرات الدولة الشاملة.

وقال المحافظ إن الاهتمام بحفظة القرآن الكريم وتكريم حفظته هو أحد اهتمامات الدولة المصرية وأجهزتها المعنية، وذلك من خلال اهتمام المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ذات الصلة والتي تعد من أبرزها في الفترة الأخيرة جمعية الوسيم لتنمية المجتمع المحلي، والتي برز دورها في مجالات عديدة بمحور العمل الخيري والمجتمعي.

وهنأ المحافظ الفائزين وأوصاهم بمداومة ومراجعة الحفظ ،وأن ينعكس خلق القرآن الكريم على سلوكهم.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير للمهندس إبراهيم العرجاني رجل الأعمال الوطني، ورجل البر والخير، وثمن تبرعه بتخصيص مبلغ مليون جنيه مكافاة للعشرة الأوائل من حفظة القران الكريم بجنوب سيناء، تحفيزًا وتشجيعًا على حقظ القرآن، وبعث محافظ جنوب سيناء بالأصالة عن نفسه ونيابة عن مواطني المحافظة رسالة تهنئة ودعوات صادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، وهنأ شعب مصر العظيم بهذه القيادة الحكيمة.

وفي سياق متصل كرم المحافظ عددًا من أئمة وعلماء الأوقاف أعضاء لجنة التحكيم في المسابقة، شاكرًا لهم جهودهم المتميزة في اختيار الفائزين.

الفائزين محافظ جنوب سيناء القرآن الكريم جوائز بمليون جنيه لحفظة القرآن الكريم خالد فودة

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