الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا لطيف ليلًا والعظمى بالقاهرة 30

طقس حار
طقس حار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الأربعاء، طقس حار نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس دافئ على السواحل الشمالية، بينما يُتوقع طقس لطيف ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، يُتوقع تكوُّن شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

الأرصاد: البلاد ستتأثر بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية

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"الأرصاد": طقس الإثنين حار نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 31

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 30 18
العاصمة الإدارية 31 18
6 أكتوبر 31 18
بنهــــا 30 19 
دمنهور 29 19
وادي النطرون 31 18
كفرالشيخ 29 18
المنصورة 30 19 
الزقازيق 31 19 
شبين الكوم 30 18
طنطا 30 18
دمياط 24 18 
بورسعيد 24 20
الإسماعيلية 32 18
السويس 31 19
العريش 27 16
رفح 26 16
رأس سدر 30 18
نخل 27 14 
كاترين 22 12
الطور 30 19
طابا 29 18
شرم الشيخ 33 24
الإسكندرية 24 15
العلمين 25 15
مطروح 23 14
السلوم 27 15
سيوة 30 16
رأس غارب 31 20
الغردقة 34 22
سفاجا 34 20
مرسى علم 35 21
شلاتين 32 21
حلايب 28 20
أبورماد 27 19 
رأس حدربة 27 19
الفيوم 32 17
بني سويف 33 18
المنيا 33 18
أسيوط 35 19
سوهاج 35 18
قنا 36 18 
الأقصر 36 21
أسوان 36 21
الوادي الجديد 36 18
أبوسمبل 36 20
 

درجات الحرارة مدن مصر الأرصاد العظمى بالقاهرة هيئة الأرصاد الجوية

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