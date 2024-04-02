برلمانية: مصر على أعتاب 6 سنوات جديدة من البناء والإنجاز والنهوض

قالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إنه بأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية فمصر على أعتاب 6 سنوات جديدة من البناء والإنجاز والنهوض لتتبوأ مكانتها في مصاف الدول الكبرى.

وأضافت أن أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية بمثابة تتويج لمرحلة ماضية من البناء والعمل المشترك ووحدة الصف الوطني، وحصاد لمسيرة غير مسبوقة من الإرادة الشعبية نجح في ترسيخها، مشيرة إلى أن مصر خاضت خلال العشر سنوات الماضية معركة تنموية شاملة طالت كل قطاعات الدولة وأحدثت تغييرا جذريا بمشروعات قومية عملاقة، وخطة إصلاحية تنموية دؤوبة، وجهود تسير وفق رؤية واضحة ومتكاملة صوب ترسيخ وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة.

معالم الجمهورية الحديثة

وأوضحت أن معالم الجمهورية الحديثة وما تحقق فيها خلال سنوات معدودة يعتبر إنجازا غير مسبوق، وإعجازا يدعو للفخر، وطفرة تاريخية تشير إلى أننا في انتظار مرحلة جديدة من التطور لصنع مستقبل مشرق يليق بمكانة شعبنا وتاريخ وطننا العزيز الأبي، مشددة على الوقوف بكل قوة خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤيدين وداعمين ومجددين الثقة له؛ لمواصلة البناء والمشاركة الفاعلة في الانطلاق معا لمستقبل أفضل.