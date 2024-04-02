الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز

سياسي

قيادي بحماة الوطن: الرئيس السيسي نجح في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية

المهندس يوسف رشدان
المهندس يوسف رشدان

توجه المهندس يوسف رشدان مساعد أمين عام حزب حماة الوطن وأمين الإعلام بالقاهرة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس  الجمهورية  بمناسبة حلفه اليمين الدستورية.

وأكد رشدان أن استمرار الرئيس السيسي في منصبه يضمن مواصلة بناء الجمهورية الجديدة مؤكدا ان اختيار العاصمة الإدارية لتشهد أداء اليمين يعكس ميلاد عاصمة الجمهورية الجديدة ويبرز أهم وأعظم إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي. 

وشدد رشدان أن الشعب المصري يقف على قلب رجل واحد لمساندة الرئيس السيسي  لاستكمال الإنجازات العملاقة التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية حيث أعاد بناء مؤسسات الدولة وتخطت البلاد أزماتها ورفعت شعارًا يد تبني ويد تحمل السلاح وعاد الأمن والاستقرار في كل ربوع البلا وحماية الوطن وحدوده والدفاع عن هويته ووحدته الوطنية

وشدد على أن الرئيس السيسي نجح في تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى كما تم إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأكد رشدان علي أن الرئيس السيسي واجه المخططات والمؤامرات الداخلية والخارجية بكل جسارة واستطاع حتى الانتصار في حرب البقاء والبناء حتي باتت مصر حديث العالم كله وأصبح يضرب بها المثل في مواجهة التحديات الصعبة.

المهندس يوسف رشدان حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية الرئيس السيسي الجمهورية الجديدة العاصمة الإدارية

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