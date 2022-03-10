يوسف رشدان: الشهداء ضحوا بأنفسهم لتبقي راية مصر خفاقة

أشاد المهندس يوسف رشدان، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أمين عام مساعد الإعلام والتثقيف بأمانة القاهرة، بحرص الرئيس السيسي بحضور الاحتفالية بيوم الشهيد مؤكدا أن ذلك يعكس حرص القيادة السياسية علي تخليد الشهداء عرفانا بتضحياتهم وعطاءهم ويتجلي ذلك في حرص الدولة علي رعاية أبناء وأسر الشهداء.

وأكد رشدان، في تصريحات صحفية له، أن الشهداء وهبوا أرواحهم لتظل راية مصر خفاقة عالية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية موضحا أن تضحيات شهداء وأبطال مصر ستبقى محفورة في ذاكرتنا الوطنية عنواناً للفخر والعزة.

وقال رشدان، إن شهداء الوطن نماذج مشرفة في البذل والعطاء، ومنارة تضيء درب المستقبل المزدهر لبلادنا وستبقى سيرتهم دروساً عميقة لإلهام الأجيال القادمة بأسمى معاني التضحية والولاء والانتماء للوطن، والحفاظ على أمنه واستقراره وعزة وكرامة شعبه.

وأشار رشدان إلى أنه تحرص القوات المسلحة سنوياً على إحياء يوم الشهيد، من خلال استقبال أسر الشهداء والمحاربين القدامى، وتكريمهم وتعريف الجماهير المصرية ببطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الوطن، كما يحرص رئيس الجمهورية ووزير الدفاع على إحياء هذا اليوم بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة.

وتابع: "هذا العام استخدمت القوات المسلحة، شعاراً بعنوان "أنا من كل بيت مصري" لإطلاق مراسم الاحتفال بيوم الشهيد".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الخامسة والثلاثين، بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، بحضور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.

وتأتي الندوة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي توافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في التاسع من مارس عام 1969.