الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طقس الغد حار نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد
الأرصاد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، ارتفاعًا في الحرارة ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف  ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ومتوقع غدًا شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد: البلاد ستتأثر بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 20.

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"الأرصاد": طقس الإثنين حار نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 31

طقس آخر أسبوع فى رمضان

وكانت قد كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرى من الإثنين 1 أبريل 2024 إلى الأحد 07 أبريل 2024.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع خلال هذه الفترة أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافي على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الإثنين 1 أبريل، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع من الثلاثاء 2 أبريل إلى الجمعة 5 أبريل، تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وخلال يومى السبت 6 أبريل والأحد 7 أبريل، تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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