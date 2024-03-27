الأقمار الصناعية: تكشف عن أول موجة حارة فى ربيع 2024

كشفت الأقمار الصناعية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور تم التفاتها اليوم تشير إلى أن حالة الطقس تشهد أول موجة حارة فى ربيع 2024، حيث تشهد الأجواء استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا درجة حرارة عظمى 31 درجة مئوية، كما تنشط الريا على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: وتبقى الظاهرة المؤثرة خلال فترات النهار هى الأتربة العالقة التى تعمل على انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناه وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء علي القاهرة

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 31 19

العاصمة الإدارية 31 18

6 أكتوبر 31 18

بنهــــا 31 19

دمنهور 29 18

وادى النطرون 31 18

كفرالشيخ 28 17

المنصورة 28 18

الزقازيق 32 19

شبين الكوم 31 17

طنطا 30 17

دمياط 27 19

بورسعيد 30 19

الإسماعيلية 32 20

السويس 31 19

العريش 31 19

رفح 29 18

رأس سدر 30 13

نخل 32 08

كاترين 26 08

الطور 30 17

طابا 29 15

شرم الشيخ 30 19

الإسكندرية 30 18

العلمين الجديدة 30 18

مطروح 31 17

السلوم 32 17

سيوة 32 16

رأس غارب 30 15

الغردقة 30 19

سفاجا 31 19

مرسى علم 30 20

شلاتين 29 18

حلايب 26 19

أبورماد 28 19

رأس حدربة 29 18

الفيوم 32 18

بني سويف 32 18

المنيا 33 17

أسيوط 32 17

سوهاج 32 18

قنا 33 19

الأقصر 33 19

أسوان 33 20

الوادى الجديد 31 16

أبوسمبل 32 1