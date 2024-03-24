الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة غدا والصغرى في القاهرة 14

الأرصاد
الأرصاد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الغد انخفاضا في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما توقعت وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة

درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14.

كما توقعت هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري ومدن القناة.

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طقس الأحد.. تعرف على نصائح الأرصاد لحالة الجو وأماكن سقوط الأمطار

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا الإثنين

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