باسل السيسى: أسعار الحج السياحي البرى تبدأ من 195 ألف جنيه

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن أسعار الحج السياحي هذا العام تختلف تمامًا عن أسعار البرامج خلال السنوات الماضية، نظرًا لارتفاع أسعار العملة، وكذلك أسعار الخدمات المقدمة للحجاج في الأراضي المقدسة خلال موسم الحج لهذا العام.

وأضاف أن الشركات التي تقدمت لوزارة السياحة هذا العام لتنظيم الحج السياحي وأدرجت ضمن طلبات "بوابة الحج الموحدة" بلغ عددها 1298 شركة سياحية، من بينها 810 شركات للمستوى الاقتصادي، و258 شركة للحج البري، و230 شركة للمستوى الخمس نجوم.

وأوضح أن الشركات السياحية لم تحدد بشكل رسمي الأسعار الخاصة بالحج السياحي، خاصة أن وزارة السياحة والآثار لم تعلن عن أسعار الباقات الخاصة للحج السياحي خلال عام 2024، وبرامج الحج السياحي تختلف أسعارها وفقًا للبرنامج، حيث يوجد برامج حج سياحي بري واقتصادي وبرامج حج خمس نجوم.

أسعار برامج الحج البرى والاقتصادى

وأضاف السيسي أنه من المتوقع أن تبدأ أسعار الحج السياحي هذا العام للحج البري من 195 ألف جنيه، بينما تبدأ أسعار برامج الحج الاقتصادي، شاملة الطيران والإقامة سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وكذلك الخدمات الأرضية ورسوم التأشيرة- من 210 آلاف جنيه، وقد تصل إلى 250 ألف جنيه.

أسعار الحج "الخمس نجوم"

بالنسبة لبرامج الحج "الخمس نجوم"، من المتوقع أن تبدأ من 430 ألف جنيه، وفقًا لأسعار الخدمات المقدمة في البرامج الخاصة بالحج الخمس نجوم، وتشمل تكاليف الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى رسوم التأشيرة. ويُشترط في هذا البرنامج ضرورة سداد كامل تكاليف البرنامج قبل السفر بشهر على الأقل.