موعد طرح أراضى وزارة الإسكان 2024 وشروط وخطوات الحجز الإلكترونى

يتابع المصريون إعلان وزارة الإسكان الخاص بطرح مرحلة جديدة من أراضي مشروع سكن للمواطنين المصريين.

موعد طرح أراضي وزارة الإسكان 2024

أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن إتاحة التقديم على أراضٍ من خلال منصة "سكني" الإلكترونية.

ومن المقرر وفقا لإعلان وزارة الإسكان التقديم والحجز للأراضي في هذا المشروع عن طريق الموقع الإلكتروني.

موقع حجز أراضي الإسكان

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد خصصت موقعا إلكترونيا لطرح أراضي النظام الجديد ضمن مشروعات مسكن، لجميع أنواع الأراضي، ويمكن الدخول عليه من هنا ومعرفة كافة التفاصيل.

طريقة حجز الأراضي عن طريق الموقع الإلكتروني

الدخول على الموقع الإلكتروني لحجز أراضي وزارة الإسكان من هنا. عمل حساب خاص بك. إدخال البيانات التي تتضمن الرقم القومي، والاسم، والبريد الإلكتروني الخاص به، والعنوان، ورقم التليفون. الضغط على أيقونة تفاصيل وستظهر له جميع قطع الأراضي المتاحة في الإعلان. ملء البيانات المطلوب ثم يختار طريقة السداد التي تناسبه. رفع مستندات التقديم.

شروط الحصول على قطعة أرض

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على أرض من وزارة الإسكان من قبل.

يجب أن يكون المتقدم قادرًا على سداد ثمن الأرض.

الأوراق المطلوبة للتقديم لأراضي الإسكان

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من شهادة الزواج.

صورة من شهادة ميلاد الأطفال.

إقرار بعدم التخصيص.

إيصال سداد رسوم التقديم.

سداد رسوم التقديم

يمكن للراغبين استكمال عملية التقديم من خلال بوابة الدفع الإلكتروني لسداد رسوم التقديم.

متابعة طلباتهم من خلال حسابك على منصة سكني.

مواعيد طرح الأراضي

تُطرح هيئة المجتمعات العمرانية الأراضي بشكل دوري من قبل وزارة الإسكان. تابع أخبار الوزارة على موقعها الإلكتروني من هنا أو علىصفحات التواصل الاجتماعي لمعرفة مواعيد طرح الأراضي الجديدة.