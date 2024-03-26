الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد طرح أراضى وزارة الإسكان 2024 وشروط وخطوات الحجز الإلكترونى

أراضى وزارة الإسكان
أراضى وزارة الإسكان

يتابع المصريون إعلان وزارة الإسكان الخاص بطرح مرحلة جديدة من أراضي مشروع سكن للمواطنين المصريين.

موعد طرح أراضي وزارة الإسكان 2024

أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن إتاحة التقديم على أراضٍ من خلال منصة "سكني" الإلكترونية.

ومن المقرر وفقا لإعلان وزارة الإسكان التقديم والحجز للأراضي في هذا المشروع عن طريق الموقع الإلكتروني.

موقع حجز أراضي الإسكان

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد خصصت موقعا إلكترونيا لطرح أراضي النظام الجديد ضمن مشروعات مسكن، لجميع أنواع الأراضي، ويمكن الدخول عليه من هنا ومعرفة كافة التفاصيل.

افتتاح مقر مأمورية الشهر العقاري بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة

طريقة حجز الأراضي عن طريق الموقع الإلكتروني 

  1. الدخول على الموقع الإلكتروني لحجز أراضي وزارة الإسكان من هنا.
  2. عمل حساب خاص بك.
  3. إدخال البيانات التي تتضمن الرقم القومي، والاسم، والبريد الإلكتروني الخاص به، والعنوان، ورقم التليفون.
  4. الضغط على أيقونة تفاصيل وستظهر له جميع قطع الأراضي المتاحة في الإعلان.
  5. ملء البيانات المطلوب ثم يختار طريقة السداد التي تناسبه.
  6. رفع مستندات التقديم.
txt

وزير الإسكان يتابع معدلات تنمية أراضى الساحل الشمالى الغربى

شروط الحصول على قطعة أرض 

  • يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على أرض من وزارة الإسكان من قبل.
  • يجب أن يكون المتقدم قادرًا على سداد ثمن الأرض.

الأوراق المطلوبة للتقديم لأراضي الإسكان 

  • صورة من بطاقة الرقم القومي.
  • صورة من شهادة الميلاد.
  • صورة من شهادة الزواج.
  • صورة من شهادة ميلاد الأطفال.
  • إقرار بعدم التخصيص.
  • إيصال سداد رسوم التقديم.

سداد رسوم التقديم

يمكن للراغبين استكمال عملية التقديم من خلال بوابة الدفع الإلكتروني لسداد رسوم التقديم.

متابعة طلباتهم من خلال حسابك على منصة سكني.

مواعيد طرح الأراضي

تُطرح هيئة المجتمعات العمرانية الأراضي بشكل دوري من قبل وزارة الإسكان. تابع أخبار الوزارة على موقعها الإلكتروني من هنا أو علىصفحات التواصل الاجتماعي لمعرفة مواعيد طرح الأراضي الجديدة.

طرح أراضي وزارة الإسكان أراضي وزارة الإسكان 2024 وزارة الإسكان سكني طريقة حجز الاراضي

مواد متعلقة

"الإسكان": غدًا.. بدء تسليم أراضى بيت الوطن والأكثر تميزًا بالقاهرة الجديدة

الأكثر قراءة

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

لماذا امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت ضد قرار وقف إطلاق النار فى غزة؟

عاجل.. إيقاف وزير النفط الليبى عن العمل مؤقتا انتظارا لنتائج تحقيق

اتحاد الصناعات: انخفاض فى أسعار السلع والمنتجات وسيستمر

عاجل.. حزب الله يستهدف عدد من الجنود الإسرائيليين بالحدود اللبنانية

صربيا تهدد بالانسحاب من مجلس أوروبا إذا سمح لكوسوفو بالانضمام إليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟