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مصر

"الإسكان": غدًا.. بدء تسليم أراضى بيت الوطن والأكثر تميزًا بالقاهرة الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ غدا الأحد وحتى 24/8/2024 في تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع بيت الوطن، والأكثر تميزًا بمنطقة شمال الرحاب، والحي الثاني، والحي الثالث، والحي الرابع بمدينة القاهرة الجديدة، وفقًا للمواعيد المقررة.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار أن طرح قطع الأراضي السكنية ببيت الوطن للعاملين بالخارج، والأكثر تميزًا، يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الأراضي السكنية لأبنائها العاملين بالخارج، وتلبية لرغبة المواطنين في تملك مسكنهم الخاص.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه يتم التوجه إلى الإدارة العقارية بالجهاز لمراجعة سداد المستحقات، ومراجعة موقف قطعة الأرض قبل الاستلام، ويكون الحضور شخصيًا أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال الرحاب أراضي العاملين بالخارج 

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وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات المرافق والطرق في 5 مدن جديدة

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وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة شمال الرحاب أراضي العاملين بالخارج بالمنطقة A، من 1: 15، بداية من غد الأحد، والقطع من 16: 30 يوم بعد غد، الإثنين، والقطع من 31: 45 يوم الثلاثاء 27/2/2024، ثم باقي القطع تباعا.

"الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن والأكثر تميزًا بالقاهرة الجديدة للعاملين فى الخارج

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تابع سير العمل بعدد من مشروعات محطات وروافع المياه والصرف الصحي، وموقف مشروعات الطرق، وأعمال التطوير الجارية بمدن 15 مايو، ودمياط الجديدة، وملوي الجديدة، والشروق، وبدر، وذلك عبر تقارير ونتائج جولات تفقدية لعدد من المسئولين بهذه المدن.

كما جدد وزير الإسكان التأكيد على أهمية الزيارات الميدانية التى يقوم بها، وكذا مسئولو الوزارة، لمواقع العمل.

تسليم قطع الأراضى بمنطقة شمال الرحاب أراضى العاملين بالخارج
وزير الإسكان مشروع بيت الوطن قطع الأراضى السكنية جهاز تنمية مدينة القاهرة بيت الوطن للعاملين بالخارج

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