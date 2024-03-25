موجة حارة تضرب البلاد بداية من الغد.. وتبلغ ذروتها 31 مارس

كشفت خريطة التنبؤات الجوية، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء وحتى الأحد 31 مارس، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

الأرصاد تُحذر المواطنين

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة، وشمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنيين من تخفيف الملابس خلال الأيام القادمة رغم ارتفاع درجات الحرارة، خاصة الأطفال.