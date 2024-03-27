الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالرمال

الطقس في مصر
الطقس في مصر

 

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

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"الأرصاد" تكشف موعد ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة

حالة البحر البحر المتوسط والبحر الاحمر 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 0.5 متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى مطلع الأسبوع المقبل. واكدت علي عدم تجاوز السرعة القانونية للطرق.وضرورةالالتزام بالحارة المرورية قدر المستطاع وعدم تجاوز المركبات. بالاضافة تجنب الوقوف في الأماكن الممنوعة. واستخدام الإشارات لما دعت الحاجة.كطلك تجنب الوقوف المفاجئ.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة  

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم الاربعاء  درجة حرارة عظمى 31 درجة مئوية، 

كما يتوقع الخبراء ان تنشط الرياح على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
وتبقى الظاهرة المؤثرة  خلال فترات النهار هي الأتربة العالقة التي تعمل على انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه وشمال الصعيد، وفق لبيان هيئة الأرصاد الجوية  .

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 31

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض مدن مصر 
العظمى الصغرى
 

القاهرة 31 19

العاصمة الإدارية 31 18
رأس سدر 30 13
كاترين 26 08
شرم الشيخ 30 19
الإسكندرية 30 18
العلمين الجديدة 30 18
رأس غارب 30 15
الغردقة 30 19
سفاجا 31 19
مرسى علم 30 20
الفيوم 32 18
أسيوط 32 17
سوهاج 32 18
قنا 33 19 
الأقصر 33 19
أسوان 33 20
الوادى الجديد 31 16
أبوسمبل 32 1

يشار الي ان  فصل الربيع يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة إضافة إلى منخفضات صحراوية ورياح الخماسين، لذلك أكدت هيئة الأرصاد أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية.


 

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