أمطار "عوة وبرد العجوزة" تضرب الإسكندرية .. هذا ماحدث

أمطار على الإسكندرية تزامنا مع بدء نوة عوة وبرد العجوزة صباح اليوم حيث ولم تتأثر حركة سير المشاه والسيارات، كما استمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.

أمطار على الإسكندرية تزامنا مع بدء نوة "عوة وبرد العجوزة"

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية قوة أمطار على الإسكندرية تزامنا مع بدء نوة عوة وبرد العجوزة حيث أكدت أن مدينة الإسكندرية لأمطار تستمر لمدة 6 أيام تصاحبها رياح شرقية وفقا للتنبؤات الجوية.

وأضافت أن اليوم يشهد نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على مناطق من محافظة البحر الأحمر، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى ومدن القناة.

شهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والصحراء الغربية ووسط سيناء ومناطق من جنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بشمال ووسط الصعيد.

معلومات عن نوة “عوة وبرد العجوزة” بالإسكندرية بداية من اليوم

تهب على الإسكندرية عادة في 24 من شهر مارس من كل عام.

نوة غزيرة الأمطار تهب خلالها رياح شرقية وتستمر لمدة 6 أيام عادة.

تعتبر آخر النوات الممطرة الباردة التي تضرب الاسكندرية

تتسب في حدوث اضطرابات في البحر وتوقف حركة الملاحة البحرية.

لم يستدل ان يعرف أحد سبب تسميتها بهذا الاسم

يذكر، أن محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية للبلاد تتعرض لنحو 18 نوة خلال العام، بينها 13 شتاء، تختلف شدتها وعدد أيامها من نوة إلى أخرى، ومنها من يصاحبها هطول الأمطار الغزيرة ومنها من يصاحيها الرياح الشديدة.

وكان قد وجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين، مركز عمليات الميناء والخدمات البحرية بتلقي أي إشارات استغاثة من البواخر والسفن وسرعة الانتقال؛ حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات وسلامة الملاحة البحرية.

علي الجانب الاخر عززت مديرية أمن الإسكندرية من خدماتها المرورية؛ لعدم تكدس السيارات بالطرق والميادين. واتخذت جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية وشركة الصرف الصحي جميع الاستعدادات؛ للتعامل مع حالة الطقس وتلقي أي بلاغات بوجود تجمعات للأمطار لإزالتها وتصريفها.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

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