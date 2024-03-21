الخميس 21 مارس 2024
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مصر

"تنشيط السياحة": مصر من أهم المقاصد المفضلة للسائح الروسي

عمرو القاضي
عمرو القاضي

أجرى عمرو القاضي، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، عدد من اللقاءات الإعلامية مع مجموعة من ممثلي عدد من وسائل الإعلام الروسية وذلك لإطلاع الرأي العام الروسي على جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين، لاسيما الروس وتعريفهم بالتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى في المعرض السياحي الدولى MITT الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة الروسية موسكو مساء أمس وتستمر حتى اليوم الخميس.

وأكد القاضي خلال اللقاءات أن المقصد السياحي المصري من أهم المقاصد المفضلة لدى السائح الروسي، مؤكدًا أن مصر تمثل الأمن والآمان، إضافة لتميزها فيما تقدمه من خدمات متميزة بأسعار مناسبة وخاصة للعائلات طوال العام، كما أنها تتميز بميزة كبرى في فصل الشتاء حيث الجو الدافئ والمشمس.

أضاف القاضي أن السوق الروسي من الأسواق السياحية المستهدفة ضمن استراتيجية الوزارة والهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية والعمل على زيادة الحركة الوافدة من السوق الروسي.

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