رئيس التنشيط السياحي يروج لمدنية سانت كاترين والمدن الجديدة في العاصمة موسكو



قال عمر القاضي رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي ان مدينة سانت كاترين وما تشهده من تطوير في إطار المشروع القومي "التجلي الأعظم" الذي تنفذه الدولة بها بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثري والروحاني والديني والبيئي مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية العالمية، وبما يحافظ على التراث المعماري، ويُعلي من القيمة الروحية للمنطقة، بما يساهم في جعلها مقصدًا عالميًا للزائرين من مختلف دول العالم.

جاء ذلك علي هامش مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى في المعرض السياحي الدولى MITT الذي انطلقت فعالياته بالعاصمة الروسية موسكو أمس وتستمر حتى21 مارس الجاري.

المدن السياحية الجديدة



وتطرق أيضًا للحديث عن المدن السياحية الجديدة التي يتم إقامتها على طول ساحل البحر المتوسط بمصر.

كما استعرض عمر القاضي رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي الجهود التي تقوم بها الدولة في احيا مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر كذلك تطوير النقاط الواقعة على هذا المسار من أعمال الترميم والتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بها لتكون جاهزة لاستقبال السائحين في إطار السياحة الروحانية لافتًا إلى النقاط التي تم افتتاحها على المسار حتى الآن.

ومن المقرر ان يقوم رئيس الهيئة بإجراء عدد من اللقاءات الإعلامية مع مجموعة من ممثلي عدد من وسائل الإعلام الروسية وذلك لإطلاع الرأي العام الروسي على جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين ولاسيما الروس وتعريفهم بالتطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر.

واكد القاضي على أن مصر بلد الأمن والآمان، وأنها المقصد المفضل للسائحين الروس ولاسيما في ظل ما تقدمه من خدمات متميزة بأسعار مناسبة وخاصة للعائلات طوال العام، كما أنها تتميز بميزة كبري في فصل الشتاء حيث الجو الدافئ والمشمس.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئه تشارك في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 100 م2 بمشاركة عدد من المنشآت الفندقية وشركات السياحة بالإضافه إلى شركتي مصر للطيران وred sea.

