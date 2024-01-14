رئيس الوزراء عن سبب إنشاء المدن الجديدة: "علشان مستقبل أولادنا وأحفادنا"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "الناس كانت بتسأل عن فائدة إنشاء المدن الجديدة في البداية"، قائلًا: "إحنا مش بنعملها لينا إحنا بنعملها لأولادنا وأحفادنا، لكي يجدوا مكانًا سليمًا يعيشون فيه".

وأضاف مدبولي، خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "لو كان من قبلنا خططوا بطريقة صحيحة كانت الأجيال الحالية وجدت أماكن على الأقل آمنة ومخططة بطريقة سليمة للعيش".

وأكد أن: الدولة تعمل على محورين، وهما تطوير العمران القائم الذي كان مهملًا وكيف نطوره، وهذا أمر صعب جدًا، كما نعمل على البناء للمستقبل، لكي لا تتكرر تلك المشكلة في المستقبل.